Δίκη στο Βερολίνο: Σοκαριστικοί οι διάλογοι στο Telegram του οργανωμένου δικτύου βιαστών

Η δράση μιας ομάδας ανδρών που οργανωνόταν μέσω του διαδικτύου και κακοποιούσε σεξουαλικά γυναίκες στη Γερμανία έρχεται στο φως της δημοσιότητας μέσω της δίκης του δικτύου αυτές τις μέρες στο Βερολίνο.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Associated Press, η εν λόγω ομάδα αυτοαποκαλούταν «γερμανική σχολή οδηγών για ειδικούς» στο Telegram και μέσω της εφαρμογής τα μέλη της αντάλλασσαν «συμβουλές» για την κακοποίηση γυναικών ή καυχιόνταν για τους βιασμούς που διέπρατταν.

Όμοια με τις εγκληματικές τους πράξεις, τις οποίες δεν δίσταζαν να μοιράζονται μεταξύ τους μέσω φωτογραφιών και βίντεο, η γλώσσα που χρησιμοποιούσαν τα μέλη της ομάδας στις συνομιλίες τους είναι επίσης σοκαριστική, καθώς και ενδεικτική των αντιλήψεων των δραστών. Οι κατηγορούμενοι αναφέρονταν στις γυναίκες ως «αυτοκίνητα», στα ηρεμιστικά που έριχναν στις γυναίκες ως «καύσιμα» και στον βιασμό ως «οδήγηση», σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, ενώ αποκαλούσαν τα θύματά τους που είχαν χάσει τις αισθήσεις τους «πεθαμένα γουρούνια».

Ο ρόλος του Telegram

Οι ερευνητές, σύμφωνα με το Associated Press, εξετάζουν εξονυχιστικά τις αναρτήσεις αρκετών ετών σε δεκάδες ομαδικές συνομιλίες (group chats) στο Telegram, το οποίο έχει ξαναβρεθεί στο επίκεντρο τέτοιων υποθέσεων, με τις γερμανικές αρχές να πιστεύουν πως εξυπηρετεί ένα διαδικτυακό δίκτυο θηρευτών. Το δίκτυο αυτό αποτελούνταν κυρίως από Κινέζους άνδρες που στοχοποιούσαν κυρίως Κινέζες γυναίκες στη Γερμανία. Η έρευνά τους έχει ήδη οδηγήσει στην καταδίκη τριών φερόμενων μελών του στενού πυρήνα για βιασμό και άλλες κατηγορίες, ενώ ένας τέταρτος καταδικάστηκε σήμερα Τετάρτη (8/7) στο Βερολίνο.

Σημαντικές λεπτομέρειες της έρευνας παραμένουν άγνωστες στο κοινό, συμπεριλαμβανομένου του πόσες επιθέσεις και δράστες έχουν συνδεθεί με αυτές τις ομάδες στο Telegram, όπως και το πώς γίνεται να λειτουργούν για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα ανενόχλητες. Το πλέον ανησυχητικό στοιχείο είναι πως στις συνομιλίες αυτές φαίνεται να ήταν μέλη, τουλάχιστον ως παρακολουθητές, πολλές χιλιάδες ανθρώπων συνολικά. Παραμένει επίσης ασαφές εάν οι συγκεκριμένες συνομιλίες συνδέονται με μια ραγδαία επεκτεινόμενη έρευνα σε Ευρώπη και Αμερική σχετικά με σεξουαλικές επιθέσεις με τη χρήση ναρκωτικών ουσιών από μισογυνικές διαδικτυακές κοινότητες.

Όπως επισημαίνεται στο ρεπορτάζ του Associated Press, το γερμανικό δίκτυο βιαστών κατάφερε να ευδοκιμήσει παρά τις σαφείς παραβιάσεις των όρων χρήσης του Telegram, εγείροντας για ακόμη μια φορά ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η πλατφόρμα χρησιμοποιείται για εγκληματικές δραστηριότητες.



Υπενθυμίζεται δε πως το 2024, ο ιδρυτής της εφαρμογής συνελήφθη στο Παρίσι με την κατηγορία ότι η πλατφόρμα χρησιμοποιούνταν για παράνομες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της διακίνησης ναρκωτικών και της διανομής υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες, αποδίδοντας το πρόβλημα στην κατακόρυφη αύξηση του αριθμού των χρηστών του Telegram, η οποία, όπως δήλωσε, «προκάλεσε προβλήματα ανάπτυξης που διευκόλυναν τους εγκληματίες να καταχραστούν την πλατφόρμα μας». Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ακόμα μία καταδίκη για την υπόθεση

Σήμερα Τετάρτη (8/7) υπήρξε ακόμα μία καταδίκη για την υπόθεση. Πιο συγκεκριμένα, ένας 32χρονος υγειονομικός καταδικάστηκε για συνέργεια σε βιασμό, μεταξύ άλλων κατηγοριών, και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης πέντε ετών.

Το κρατικό δικαστήριο του Βερολίνου διαπίστωσε ότι στις συνομιλίες, ο 32χρονος είχε υποδείξει ένα συγκεκριμένο ηρεμιστικό πριν από μια επίθεση που πραγματοποιήθηκε από τον άνδρα που καταδικάστηκε στη Φρανκφούρτη, αν και δεν ήταν ο μόνος που προσέφερε τέτοιες συμβουλές.



Ο υγειονομικός καταδικάστηκε επίσης για τρεις κατηγορίες σεξουαλικού εξαναγκασμού που σχετίζονται με φερόμενη κακοποίηση της συντρόφου του στην Κίνα. Βιντεοσκοπημένα στιγμιότυπα οδήγησαν τους ερευνητές στην εξιχνίαση αυτών των εγκλημάτων.



Από την πλευρά του, ο δικηγόρος υπεράσπισης του καταδικασθέντα δήλωσε ότι ο πελάτης του παραδέχτηκε ότι ήταν μέλος μιας ομάδας συνομιλίας (chat group) «αλλά δεν παρείχε καμία σημαντική συμβουλή», ενώ προτίθεται να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης.