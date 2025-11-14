Δημιουργία και νεότητα: Πώς η τέχνη επιβραδύνει τη γήρανση του εγκεφάλου

Ο εγκέφαλός μας μπορεί να ωφεληθεί σημαντικά από την καλλιτεχνική δραστηριότητα, σύμφωνα με νέα διεθνή μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature Communications. Η έρευνα, που εξετάζει τη σχέση μεταξύ δημιουργικότητας και εγκεφαλικής γήρανσης, έδειξε ότι η συμμετοχή σε μουσική, χορό, εικαστικά και ακόμα και σε ορισμένα βιντεοπαιχνίδια συσχετίζεται με εγκεφαλικά μοτίβα που δείχνουν νεότερη βιολογική ηλικία, ανεξαρτήτως επαγγελματικού επιπέδου. Δηλαδή, δεν χρειάζεται κανείς να είναι καλλιτέχνης για να ωφεληθεί: ακόμη και η ενασχόληση ως χόμπι μπορεί να έχει μετρήσιμα οφέλη για την υγεία του εγκεφάλου.

Όπως διαβάζουμε στο PsyPost, η ιδέα ότι η δημιουργικότητα μπορεί να ενισχύσει την ευεξία δεν είναι νέα, αλλά οι προηγούμενες μελέτες βασίζονταν κυρίως σε γενικές γνωστικές δοκιμασίες ή απλές αναφορές. Το νέο στοιχείο αυτής της μελέτης είναι ότι χρησιμοποιεί «ρολόγια», μοντέλα που εκτιμούν την βιολογική ηλικία του εγκεφάλου από νευρολογικά δεδομένα. Όταν το εγκεφαλικό «ρολόι» δείχνει νεότερη ηλικία από τη χρονολογική, αυτό υποδηλώνει καλύτερη εγκεφαλική λειτουργία και μειωμένο κίνδυνο νευροεκφυλιστικών ή ψυχιατρικών προβλημάτων.

Τέχνη και εγκεφαλική νεότητα

Η μελέτη ανέλυσε δεδομένα από 1.472 ενήλικες σε 13 χώρες, χρησιμοποιώντας σάρωση εγκεφάλου με EEG και MEG και μοντέλα μηχανικής μάθησης για να συγκρίνει την ηλικία του εγκεφάλου με την πραγματική ηλικία. Οι συμμετέχοντες περιλάμβαναν επαγγελματίες και ερασιτέχνες σε τέσσερις δημιουργικούς τομείς: χορό, μουσική, εικαστικά και στρατηγικά βιντεοπαιχνίδια, ενώ ένα δεύτερο γκρουπ εκπαιδεύτηκε σε ένα παιχνίδι StarCraft II για 30 ώρες, προκειμένου να αξιολογηθεί η επίδραση της βραχυπρόθεσμης δημιουργικής εκμάθησης.

Μικρές αλλαγές, μεγάλα οφέλη

Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά. Οι ειδικοί σε κάθε τομέα εμφάνιζαν εγκεφάλους πέντε έως επτά χρόνια νεότερους από τη χρονολογική τους ηλικία. Όσο μεγαλύτερη η εμπειρία και η δέσμευση στη δημιουργική δραστηριότητα, τόσο μεγαλύτερη η καθυστέρηση της εγκεφαλικής γήρανσης. Ακόμη και η σύντομη εκπαίδευση σε παιχνίδι στρατηγικής έδειξε μικρή, αλλά θετική επίδραση, ενώ η ομάδα ελέγχου που έπαιξε μη δημιουργικό παιχνίδι δεν παρουσίασε καμία αλλαγή.

Η έρευνα έδειξε ότι τα οφέλη δεν περιορίζονται μόνο στην ηλικία του εγκεφάλου αλλά και στην αποτελεσματικότητα της εγκεφαλικής επικοινωνίας. Οι συμμετέχοντες με μεγαλύτερη δημιουργική εμπειρία εμφάνιζαν καλύτερη οργάνωση για επεξεργασία πληροφοριών και ισχυρότερη συντονισμένη επικοινωνία μεταξύ περιοχών του εγκεφάλου. Τα ευρήματα αυτά υποδηλώνουν ότι η δημιουργικότητα μπορεί να προστατεύσει τα εγκεφαλικά δίκτυα που φθίνουν με την ηλικία, όπως αυτά που σχετίζονται με προσοχή, κίνηση και οπτική επεξεργασία.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι η μελέτη δεν αποδεικνύει αιτιώδη σχέση: ίσως όσοι έχουν νεότερους εγκεφάλους είναι πιο πιθανό να συμμετέχουν σε δημιουργικές δραστηριότητες ή σε αυτά τα δύο μπορεί να συνεισφέρουν και η εκπαίδευση, ο τρόπος ζωής ή η κοινωνοικοοικονομική κατάσταση. Παρ’ όλα αυτά, τα αποτελέσματα υπογραμμίζουν πως η δημιουργικότητα είναι ένας σημαντικός παράγοντας τρόπου ζωής για την υγεία του εγκεφάλου.

Στο μέλλον, οι ερευνητές σχεδιάζουν να συνδυάσουν τα μοντέλα εγκεφαλικών ρολογιών με μοριακούς δείκτες γήρανσης, να εξετάσουν πληθυσμούς με νευροεκφυλιστικές παθήσεις και να διερευνήσουν πώς ο τρόπος ζωής και η κουλτούρα αλληλεπιδρούν με τη δημιουργικότητα στην πορεία της γήρανσης. Η βασική συμβουλή παραμένει απλή: μουσική, χορός, εικαστικά ή ακόμη και δημιουργικό παιχνίδι μπορούν να κρατήσουν τον εγκέφαλό σας νεότερο και πιο ζωντανό.