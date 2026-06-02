Δημήτρης Σταρόβας: «Μεγάλωσα χωρίς πατέρα... όταν ήμουν 2 ετών σκοτώθηκε»

Ο Δημήτρης Σταρόβας ήταν καλεσμένος στην διαδικτυακή εκπομπή του Ρένου Χαραλαμπίδη «Με τον Ρένο» και αναφέρθηκε σε πολύ προσωπικά του θέματα όπως στην σχέση με την μητέρα του.

«Μεγάλωσα χωρίς πατέρα. Ο πατέρας μου, ο βιολογικός, είχε αρραβωνιαστεί με τη μάνα μου και με το που έμεινε έγκυος σε εμένα, την έκανε. Ήταν φυγόπονος, ας το πούμε έτσι. Δεν τον γνώρισα ποτέ, και όταν ήμουν περίπου 1,5 - 2 χρόνων σκοτώθηκε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Παρ' όλα αυτά και παρ' όλη τη φτώχεια, μεγάλωσα σαν βασιλόπουλο. Η μάνα μου έκανε τρεις δουλειές, με μεγάλωσε με τη γιαγιά μου, μια σπουδαία επίσης γυναίκα, ηρωίδα. Όπως ήταν εκείνη την εποχή οι γυναίκες.

Παρόλη λοιπόν τη φτώχεια, μεγάλωσα με προνόμια, με παιχνίδια, με πολλή αγάπη. Η μάνα μου μου μιλούσε, δεν μου είπε ποτέ ψέματα, με αντιμετώπιζε σαν μεγάλο από τότε που ήμουν παιδί. Και μάλιστα η γιαγιά μου της έλεγε «βρε χαϊβάνι, πέσε κοιμήσου, παιδί είναι, δεν δεν καταλαβαίνει». Κι όμως καταλάβαινα» εξομολογήθηκε.