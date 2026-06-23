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Δημοσκόπηση Interview: Άνοδος ΝΔ, παγίωση Τσίπρα στη δεύτερη θέση, πτώση για Καρυστιανού

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σημαντική μείωση των αναποφάσιστων, που υποχωρούν από το 12,7% στο 9,5%.

Flash.gr / Χριστίνα Κεκεμπάνου
Flash.gr / Χριστίνα Κεκεμπάνου
Αγγελική Γιαννακού avatar
Αγγελική Γιαννακού

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Ενισχύεται το ποσοστό της ΝΔ στη νέα δημοσκόπηση της Interview για την POLITIC, με την αντιπολίτευση να παρουσιάζει μικτές επιδόσεις.

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει 28,1%, αυξημένη κατά δύο μονάδες σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα διατηρεί τη δεύτερη θέση με 14,5%, ενισχυμένη κατά 1,7 μονάδες, ενώ το ΠΑΣΟΚ παραμένει σταθερό στο 12,3%.

Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Ελληνική Λύση με 7,4%, ενώ ακολουθεί η «Ελπίδα» της Μαρίας Καρυστιανού με 5,4%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη πτώση της μέτρησης, από το 7,5% τον Μάιο. Το ΚΚΕ συγκεντρώνει 4,5%, η Φωνή Λογικής 4,0%, η Πλεύση Ελευθερίας 3,0%, το ΜέΡΑ25 2,9%, οι «Δημοκράτες» 2,0%, ενώ ΣΥΡΙΖΑ και Νίκη καταγράφουν από 0,5% και η Νέα Αριστερά 0,3%. Το «Άλλο κόμμα» φτάνει το 5,1%.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σημαντική μείωση των αναποφάσιστων, που υποχωρούν από το 12,7% στο 9,5%, με την ανάλυση να δείχνει ότι οι μετακινήσεις κατευθύνονται κυρίως προς τη Νέα Δημοκρατία, την ΕΛ.Α.Σ. και την Ελληνική Λύση.

Interview/POLITIC
Interview/POLITIC

Το 78% «δε θα ψήφιζε» κόμμα Σαμαρά

Για την ΕΛ.Α.Σ., το 42% θεωρεί ότι διαθέτει πρόσωπα χωρίς πειστική πολιτική παρουσία, ενώ το 29% κάνει λόγο για ανακύκλωση παλιών πολιτικών προσώπων.

Ακόμη πιο αρνητική είναι η εικόνα για την «Ελπίδα» της Μαρίας Καρυστιανού, καθώς το 67% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι τα στελέχη του κόμματος δεν διαθέτουν πειστική πολιτική παρουσία, ενώ μόλις το 6% τα αξιολογεί ως επαρκή και σοβαρά. Ένα 17% αναγνωρίζει καλές προθέσεις αλλά περιορισμένη εμπειρία.

Στο υποθετικό σενάριο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, το 78% δηλώνει ότι δεν θα το ψήφιζε «καθόλου», ενώ μόλις το 12% εμφανίζεται θετικό («πολύ» ή «αρκετά») και ένα 8% «λίγο».

Interview/POLITIC
Interview/POLITIC
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Καταλληλότερος για πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης

Στην ερώτηση για τον πολιτικό αρχηγό που εμπιστεύονται περισσότερο οι πολίτες για τη διακυβέρνηση της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί καθαρό προβάδισμα με 32%. Ακολουθεί η απάντηση «κανένας» με 16,3%, ο Αλέξης Τσίπρας με 15,4% και ο Νίκος Ανδρουλάκης με 10%, ενώ χαμηλότερα καταγράφονται ο Κυριάκος Βελόπουλος με 6,7% και η Μαρία Καρυστιανού με 5,1%.

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