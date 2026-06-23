Δημοσκόπηση Interview: Άνοδος ΝΔ, παγίωση Τσίπρα στη δεύτερη θέση, πτώση για Καρυστιανού

Ενισχύεται το ποσοστό της ΝΔ στη νέα δημοσκόπηση της Interview για την POLITIC, με την αντιπολίτευση να παρουσιάζει μικτές επιδόσεις.

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει 28,1%, αυξημένη κατά δύο μονάδες σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα διατηρεί τη δεύτερη θέση με 14,5%, ενισχυμένη κατά 1,7 μονάδες, ενώ το ΠΑΣΟΚ παραμένει σταθερό στο 12,3%.



Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Ελληνική Λύση με 7,4%, ενώ ακολουθεί η «Ελπίδα» της Μαρίας Καρυστιανού με 5,4%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη πτώση της μέτρησης, από το 7,5% τον Μάιο. Το ΚΚΕ συγκεντρώνει 4,5%, η Φωνή Λογικής 4,0%, η Πλεύση Ελευθερίας 3,0%, το ΜέΡΑ25 2,9%, οι «Δημοκράτες» 2,0%, ενώ ΣΥΡΙΖΑ και Νίκη καταγράφουν από 0,5% και η Νέα Αριστερά 0,3%. Το «Άλλο κόμμα» φτάνει το 5,1%.



Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σημαντική μείωση των αναποφάσιστων, που υποχωρούν από το 12,7% στο 9,5%, με την ανάλυση να δείχνει ότι οι μετακινήσεις κατευθύνονται κυρίως προς τη Νέα Δημοκρατία, την ΕΛ.Α.Σ. και την Ελληνική Λύση.



Interview/POLITIC

Το 78% «δε θα ψήφιζε» κόμμα Σαμαρά

Για την ΕΛ.Α.Σ., το 42% θεωρεί ότι διαθέτει πρόσωπα χωρίς πειστική πολιτική παρουσία, ενώ το 29% κάνει λόγο για ανακύκλωση παλιών πολιτικών προσώπων.



Ακόμη πιο αρνητική είναι η εικόνα για την «Ελπίδα» της Μαρίας Καρυστιανού, καθώς το 67% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι τα στελέχη του κόμματος δεν διαθέτουν πειστική πολιτική παρουσία, ενώ μόλις το 6% τα αξιολογεί ως επαρκή και σοβαρά. Ένα 17% αναγνωρίζει καλές προθέσεις αλλά περιορισμένη εμπειρία.

Στο υποθετικό σενάριο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, το 78% δηλώνει ότι δεν θα το ψήφιζε «καθόλου», ενώ μόλις το 12% εμφανίζεται θετικό («πολύ» ή «αρκετά») και ένα 8% «λίγο».

Interview/POLITIC

Καταλληλότερος για πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης

Στην ερώτηση για τον πολιτικό αρχηγό που εμπιστεύονται περισσότερο οι πολίτες για τη διακυβέρνηση της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί καθαρό προβάδισμα με 32%. Ακολουθεί η απάντηση «κανένας» με 16,3%, ο Αλέξης Τσίπρας με 15,4% και ο Νίκος Ανδρουλάκης με 10%, ενώ χαμηλότερα καταγράφονται ο Κυριάκος Βελόπουλος με 6,7% και η Μαρία Καρυστιανού με 5,1%.