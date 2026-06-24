Δημοσκόπηση Real Polls: Στο 28,3% η ΝΔ, ανεβαίνει στο 21,4% η ΕΛΑΣ - Μονοψήφιο το ΠΑΣΟΚ

Διαφορά επτά μονάδων ανάμεσα στη ΝΔ και την ΕΛΑΣ καταγράφει η δημοσκόπηση της Real Polls για το Protagon.gr.

Στην πρόβλεψη αποτελέσματος η ΝΔ είναι στο 28,3% ενώ ακολουθεί η ΕΛΑΣ η οποία ανεβαίνει στο 21,4%. Η «Ελπίδα» της Μαρίας Καρυστιανού στην τρίτη θέση με μικρή υποχώρηση και στο 11,9% ενώ το ΠΑΣΟΚ με μονοψήφιο ποσοστό - 9,9% - είναι στην τέταρτη θέση. Εκτός βουλής εμφανίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ με ποσοστό μόλις 1,2% ενώ σημαντική είναι η πτώση που καταγράφει η Πλεύση Ελευθερίας που καταγράφεται στο 3,1%.

Real Polls / Protagon.gr

Αντίστοιχη είναι η εικόνα στο ερώτημα για το ποιο κόμμα θα ψηφίζατε εάν την Κυριακή είχαμε εκλογές. Με το ποσοστό των αναποφάσιστων να βρίσκεται στο 10,8%.

Real Polls / Protagon.gr

Το 46,8% των ερωτηθέντων κρίνει πως το διακύβευμα των επόμενων εκλογών είναι η πολιτική αλλαγή στη διακυβέρνηση ενώ το 31,8% η σταθερότητα. Σημαντικό ποσοστό 16,6% απαντά πως το διακύβευμα αφορά στη ρήξη με το πολιτικό σύστημα.

Σημειώνεται πως το 31% των ερωτηθέντων συμφωνεί με το δίλημμα για μια ισχυρή κυβέρνηση που εγγυάται τη σταθερότητα ωστόσο το 45,6% το κρίνει ως «εκβιαστικό» και το 20,6% απαντά πως δεν επηρεάζεται.

Real Polls / Protagon.gr

Real Polls / Protagon.gr

Και η δημοσκόπηση της Real Polls καταγράφει την ακρίβεια ως το βασικότερο πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει η ΝΔ με την ισχυρή πλειονότητα των πολιτών να πιστεύει ότι απαιτείται έλεγχος και πρόστιμα στα καρτέλ (39,9%) και μείωση των φόρων (38,7%).