Δημοσκόπηση GPO: Στο 28,6% η ΝΔ - Σταθεροποιείται στη 2η θέση η ΕΛΑΣ του Τσίπρα

Σημαντικές ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της GPO που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, αποτυπώνοντας τις ισορροπίες που διαμορφώνονται μετά την εμφάνιση νέων πολιτικών σχηματισμών και την επανενεργοποίηση του Αλέξη Τσίπρα.

Η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη δύναμη, συγκεντρώνοντας 25% στην πρόθεση ψήφου και 28,6% στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος. Παρά το προβάδισμά της, το κυβερνών κόμμα εμφανίζει πτωτική τάση σε σχέση με την αντίστοιχη μέτρηση του Μαρτίου.

Στη δεύτερη θέση σταθεροποιείται η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, καταγράφοντας 13,2% στην πρόθεση ψήφου και 15,1% στην εκτίμηση αποτελέσματος, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που αναπτύσσει στον χώρο της Κεντροαριστεράς και της ευρύτερης αντιπολίτευσης.

Τρίτο κόμμα αναδεικνύεται το ΠΑΣΟΚ με 10,8% στην πρόθεση ψήφου και 12,4% στην εκτίμηση, ενώ στην τέταρτη θέση ακολουθεί η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού με 9,2% και 10,5% αντίστοιχα, καταγράφοντας αξιοσημείωτη παρουσία από την πρώτη στιγμή της πολιτικής της εμφάνισης.

Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 8,9%, το ΚΚΕ με 8,6% και η Πλεύση Ελευθερίας με 4,7% στην εκτίμηση ψήφου.

Αντίθετα, κάτω από το όριο του 3% βρίσκονται το ΜέΡΑ25 με 2,5%, η Φωνή Λογικής με 2,4%, η Νίκη με 1,6% και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος περιορίζεται στο 1,3%, επιβεβαιώνοντας τη συρρίκνωση της εκλογικής του επιρροής.

Από πού αντλούν ψήφους Τσίπρας και Καρυστιανού

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία σχετικά με τις μετακινήσεις ψηφοφόρων.

Η ΕΛΑΣ αντλεί το μεγαλύτερο μέρος της δυναμικής της από τον χώρο της παραδοσιακής Αριστεράς και Κεντροαριστεράς, προσελκύοντας το 64,9% των πρώην ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, το 33,3% της Νέας Αριστεράς, το 10,5% του ΜέΡΑ25 και το 9,1% της Πλεύσης Ελευθερίας.

Από την άλλη πλευρά, η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» φαίνεται να προσελκύει κυρίως ψηφοφόρους από κόμματα διαμαρτυρίας και αντισυστημικής ψήφου, συγκεντρώνοντας το 25,7% των ψηφοφόρων της Νίκης, το 25% της Φωνής Λογικής, το 13,1% της Ελληνικής Λύσης και το 12,1% της Πλεύσης Ελευθερίας.

Καταλληλότερος πρωθυπουργός

Στο ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί σημαντικό προβάδισμα με 26,3%.

Ακολουθούν:

Αλέξης Τσίπρας: 15,1%

Νίκος Ανδρουλάκης: 8,2%

Κυριάκος Βελόπουλος: 7,3%

Μαρία Καρυστιανού: 7,1%

Αξιοσημείωτο είναι ότι το 18,7% των ερωτηθέντων απαντά αυθόρμητα «κανένας», στοιχείο που αποτυπώνει τη διατήρηση υψηλών ποσοστών πολιτικής δυσπιστίας.

Η ερώτηση για αλλαγή κυβέρνησης

Στην ερώτηση για το ποια κυβέρνηση θα επιθυμούσαν μετά τις επόμενες εκλογές, το 27,5% δηλώνει ότι θα ήθελε να παραμείνει η Νέα Δημοκρατία στην εξουσία με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Αντίθετα, το 69,1% εκφράζει την επιθυμία να προκύψει διαφορετική κυβέρνηση, καταγράφοντας ισχυρό αίτημα πολιτικής αλλαγής στην κοινωνία.

Ωστόσο, όταν οι πολίτες καλούνται να απαντήσουν ποιο κόμμα μπορεί να αποτελέσει αξιόπιστη εναλλακτική κυβερνητική πρόταση, τα ποσοστά παραμένουν σχετικά χαμηλά. Η ΕΛΑΣ συγκεντρώνει 15,2%, το ΠΑΣΟΚ 12,4%, η Ελληνική Λύση και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία από 7,8%, το ΚΚΕ 4,4% και η Πλεύση Ελευθερίας 3%.

Παράλληλα, το 29,3% απαντά ότι «κανένα» κόμμα δεν μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική λύση διακυβέρνησης.

Τα ισχυρά χαρτιά Τσίπρα και Καρυστιανού

Η έρευνα καταγράφει και τις θεματικές στις οποίες οι πολιτικοί αρχηγοί εμφανίζουν συγκριτικά πλεονεκτήματα.

Ο Αλέξης Τσίπρας συγκεντρώνει τις καλύτερες επιδόσεις στα ζητήματα αντιμετώπισης της ακρίβειας, της εξωτερικής πολιτικής, αλλά και στο ερώτημα ποιος μπορεί να νικήσει εκλογικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Από την άλλη πλευρά, η Μαρία Καρυστιανού εμφανίζεται να υπερτερεί σε θέματα που αφορούν την κινητοποίηση πολιτών οι οποίοι απέχουν από την πολιτική διαδικασία, την ενίσχυση του κράτους δικαίου, καθώς και την καλλιέργεια αισθήματος ελπίδας και προοπτικής για το μέλλον.

Ενδεικτικό της απήχησης των δύο νέων πολιτικών εγχειρημάτων είναι ότι τα θετικά και μάλλον θετικά συναισθήματα για την ίδρυση του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού ανέρχονται στο 33,6%, ενώ για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα διαμορφώνονται στο 32,6%, καταγράφοντας σχεδόν ισοδύναμη κοινωνική αποδοχή.