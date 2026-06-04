Metron Analysis: Στο 28,5% η ΝΔ - Καθαρά δεύτερος ο Τσίπρας, πολυσυλλεκτική δεξαμενή για Καρυστιανού

Τη δεύτερη θέση στις δημοσκοπήσεις φαίνεται πως «κλειδώνει» η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

Και στη νέα μέτρηση - αυτή της Metron Analysis για το Mega - το νεοσύστατο κόμμα του πρώην πρωθυπουργού, στην εκτίμηση ψήφου, βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 15,2% ενώ η ΝΔ προηγείται με 28,5%.

Το ΠΑΣΟΚ είναι στην τρίτη θέση με 11,2% έχοντας χάσει σχεδόν 4 μονάδες σε σχέση με την αντίστοιχη δημοσκόπηση του Απριλίου. Στο 10,4% καταγράφεται η δύναμη της «Ελπίδας» της Μαρίας Καρυστιανού. Σημαντική πτώση στα ποσοστά τους καταγράφουν τόσο η Ελληνική Λύση όσο και η Πλεύση Ελευθερίας αλλά και το ΚΚΕ ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται πλέον στο 2,3%.

Metron Analysis / Mega

Στην πρόθεση ψήφου επισημαίνεται η πτώση του ποσοστού της αδιευκρίνιστης ψήφου που από το 14,9% στο 13,1%.

Metron Analysis / Mega

Πολυσυλλεκτική δεξαμενή για την Μαρία Καρυστιανού

Σχεδόν έξι στους δέκα ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ (βουλευτικές εκλογές του 2023), μετακινούνται προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ο οποίος δείχνει να κερδίζει ψηφοφόρους και από τη λεγόμενη «γκρίζα ζώνη».

Metron Analysis / Mega

Περισσότερο πολυσυλλεκτική είναι η δεξαμενή από την οποία αντλεί ψηφοφόρους η «Ελπίδα» της Μαρίας Καρυστιανού. Το νεοσύστατο κόμμα δείχνει να προσελκύει ψηφοφόρους ακόμη από την κατηγορία «άλλο», από την «γκρίζα ζώνη» ακόμη και από τη ΝΔ.

Metron Analysis / Mega

H κ. Καρυστιανού «σκαρφαλώνει» στην πρώτη θέση στις δημοτικότητες των πολιτικών αρχηγών με ποσοστό 39%. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η κ. Κωνσταντοπούλου (34%) και ακολουθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ποσοστό 32%. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι στην πέμπτη θέση, πίσω από τον Δημήτρη Κουτσούμπα ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης βρίσκεται στη 10η θέση με 21%.

Metron Analysis / Mega

O Kυριάκος Μητσοτάκης αυξάνει τα ποσοστά του στο ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό και βρίσκεται στην πρώτη θέση με 28%. Στη δεύτερη θέση είναι ο «κανένας» με ποσοστό 27% και ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 14%.

Metron Analysis / Mega

Το ποσοστό όσων επιθυμούν κυβερνήσεις συνεργασίας ανέρχεται στο οριακά πλειοψηφικό ποσοστό του 51%, ωστόσο το 47% προκρίνουν τις αυτοδύναμες κυβερνήσεις.

Metron Analysis / Mega

Έξι στους δέκα ερωτηθέντες τάσσονται υπέρ της πολιτικής αλλαγής με ένα ιδιαίτερα ωστόσο σημαντικό ποσοστό (38%) να λέει πως επιλέγει την πολιτική σταθερότητα.

Metron Analysis / Mega

Το 49% των ερωτηθέντων, σύμφωνα με την δημοσκόπηση της Metron Analysis, τάσσεται υπέρ της εξάντλησης της κυβερνητικής θητείας ενώ τις πρόωρες κάλπες προκρίνει το 48%.