Δολοφονία Κυριακής Γρίβα: Ελεύθερη με όρους η αξιωματικός υπηρεσίας του Α.Τ. Αγίων Αναργύρων

Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 23χρονη κατηγορούμενη που ήταν αξιωματικός υπηρεσίας του Α.Τ. Αγίων Αναργύρων, την 1η Απριλίου 2024, ημέρα που κατέφυγε εκεί η Κυριακή Γρίβα, λίγο πριν δολοφονηθεί από τον πρώην σύντροφό της.

Σε βάρος της έχει ασκηθεί δίωξη για θανατηφόρα έκθεση, με ανακρίτρια και εισαγγελέα να συμφωνούν στην επιβολή του περιοριστικού όρου της εμφάνισης στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής της δύο φορές το μήνα.



Κατά πληροφορίες, η ίδια υποστήριξε ότι έκανε το καθήκον της, αναφέροντας ότι είπε στην Κυριακή Γρίβα να κάνει μήνυση σε βάρος του πρώην συντρόφου της και αυτή αρνήθηκε.