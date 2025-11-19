Δολοφονία Κυριακής Γρίβα: Ελεύθερος με όρους ο αστυνομικός που είπε «το περιπολικό δεν είναι ταξί»

Ελεύθερος μετά την απολογία το μεσημέρι της Τετάρτης (19/11) του αφέθηκε ο τηλεφωνητής της άμεσης δράσης που συνομίλησε με την Κυριακή Γρίβα, την ώρα που αυτή ζητούσε περιπολικό, λίγο πριν δολοφονηθεί από τον πρώην σύντροφό της

Ανακριτής και εισαγγελέας συμφώνησαν στην επιβολή του περιοριστικού όρου της εμφάνισης δυο φορές το μήνα σε αστυνομικό μήμα.

«Η φράση το περιπολικό δεν είναι ταξί δεν περιλαμβάνεται στο κατηγορητήριο, είναι μία άστοχη φράση» είπε ο δικηγόρος του, Χρήστος Καραμανλής, προσθέτοντας πως ο αστυνομικός έπραξε το καθήκον του και ενήργησε βάση των πρωτοκόλλων.

Ο αστυνομικός έπραξε το καθήκον του και ενήργησε βάση των πρωτοκόλλων υποστήριξε ο δικηγόρος του άνδρα της άμεσης δράσης. pic.twitter.com/zbYAz1eiqa — Flash.gr (@flashgrofficial) November 19, 2025

«Δεν πληρούνταν κανόνες για την αποστολή περιπολικού»

Κατά πληροφορίες ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες που πρέπει να τηρούνται για την αποστολή περιπολικού, οι οποίοι δεν πληρούνταν με βάση το τηλεφώνημα της Κυριακής Γρίβα, διότι δεν είχε εικόνα ότι η 28χρονη κινδυνευει

Ακολουθεί η απολογία του σκοπού του αστυνομικού τμήματος, ο οποίος βρισκόταν στο αστυνομικό κουβούκλιο την ώρα της δολοφονίας της 28χρονης κοπέλας.

Την προηγούμενη εβδομάδα είχε απολογηθεί και είχε αφεθεί ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η αστυνομικός υπηρεσίας εκείνο το μοιραίο βράδυ.