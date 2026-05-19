Κυριακή Γρίβα: Εισαγγελική πρόταση για παραπομπή σε δίκη τεσσάρων αστυνομικών του ΑΤ Αγίων Αναργύρων

Να παραπεμφθούν σε δίκη οι τέσσερις αστυνομικοί που βρίσκονταν σε υπηρεσία στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων τις στιγμές της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα, την 1η Απριλίου 2024, προτείνει η εισαγγελέας προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο.

Η πρόταση αφορά το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης διά παραλείψεως, με τους κατηγορούμενους να είναι ο τότε σκοπός στο εξωτερικό φυλάκιο του ΑΤ, η αξιωματικός υπηρεσίας, η επόπτρια και ο εκφωνητής της Άμεσης Δράσης.

Σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, οι τέσσερις αστυνομικοί φέρονται να άφησαν αβοήθητη την 28χρονη γυναίκα, παρά το γεγονός ότι είχαν ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να ενεργήσουν για την προστασία της και την αποτροπή του θανατηφόρου αποτελέσματος.

Η εισαγγελική πρόταση

Στο σκεπτικό της πρότασης αναφέρεται χαρακτηριστικά:

«Να παραπεμφθούν οι κατηγορούμενοι για να δικαστούν ως υπαίτιοι του ότι στους Αγίους Αναργύρους Αττικής την 1η Απριλίου 2024, ενεργώντας από πρόθεση διά παραλείψεως, εξέθεσαν άλλον και έτσι τον κατέστησαν αβοήθητο, ενώ είχαν από τον νόμο ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να προβούν σε ενέργεια για την αποτροπή του αποτελέσματος και άφησαν αβοήθητο ένα πρόσωπο που το είχαν στην προστασία τους, από την πράξη τους δε αυτή προκλήθηκε ο θάνατος του παθόντος».

Η τελική απόφαση για το αν οι τέσσερις αστυνομικοί θα καθίσουν στο εδώλιο αναμένεται πλέον να ληφθεί από το δικαστικό συμβούλιο.

Η δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων είχε προκαλέσει σοκ και οργή σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς η νεαρή γυναίκα είχε απευθυνθεί στις Αρχές ζητώντας βοήθεια λίγο πριν δεχθεί τη φονική επίθεση από τον πρώην σύντροφό της.