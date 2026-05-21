Δολοφονία στο Δαφνί: Είχε δοθεί εντολή περιορισμού του 48χρονου μία μέρα πριν το έγκλημα

Νέα ερωτήματα προκύπτουν για τις συνθήκες νοσηλείας στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής στο Δαφνί, μετά τη δολοφονία του 59χρονου ασθενούς από τον 48χρονο συγκάτοικό του, τα ξημερώματα της Τετάρτης 20 Μαΐου.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, μία ημέρα πριν από τη δολοφονία είχε δοθεί εντολή προς το νοσηλευτικό προσωπικό να δέσουν τον 48χρονο, καθώς είχε κριθεί επικίνδυνος τόσο για τον εαυτό του όσο και για τους γύρω του, αναφέρθηκε στην πρωινή εκπομπή του Action24.

Ωστόσο, παραμένει άγνωστο αν το μοιραίο βράδυ ο δράστης ήταν πράγματι δεμένος ή αν κατάφερε να λυθεί, στοιχείο που βρίσκεται στο επίκεντρο της διερεύνησης.

Πώς έγινε η δολοφονία

Το έγκλημα σημειώθηκε περίπου στις 03:30 τα ξημερώματα μέσα στο δωμάτιο όπου διέμεναν οι δύο ασθενείς, ακριβώς απέναντι από το γραφείο των νοσηλευτών.

Ο 48χρονος φέρεται να ομολόγησε ώρες αργότερα την πράξη του, υποστηρίζοντας ότι είχε προηγηθεί έντονο επεισόδιο μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό, καθώς ανακύπτουν σοβαρά ζητήματα για τα μέτρα ασφαλείας και τη διαχείριση ασθενών υψηλού κινδύνου μέσα στη δομή.

Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν πλέον αν τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα και αν θα μπορούσε να είχε αποτραπεί το τραγικό περιστατικό.

Πάνω από μία ώρα προσπάθειες ανάνηψης

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννακό, το προσωπικό εντόπισε τον άνδρα σε λιπόθυμη κατάσταση και χωρίς σφυγμό, εκτιμώντας αρχικά ότι είχε υποστεί έμφραγμα. Οι γιατροί και οι νοσηλευτές προχώρησαν άμεσα σε καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), δίνοντας μάχη για πάνω από μία ώρα προκειμένου να τον επαναφέρουν, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Ο δράστης κρατείται στο Αστυνομικό Τμήμα Χαϊδαρίου, ενώ οι αρχές εξετάζουν το ψυχιατρικό ιστορικό τόσο του ίδιου όσο και του θύματος.

Παράλληλα, αναμένεται η ιατροδικαστική έκθεση, η οποία θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια θανάτου, ενώ έχει ήδη διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) από τη διοίκηση του νοσοκομείου.

Καταγγελίες για υποστελέχωση

Την ίδια ώρα, οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο επαναφέρουν στο προσκήνιο σοβαρές καταγγελίες για υποστελέχωση και συνθήκες εργασίας που, όπως υποστηρίζουν, βρίσκονται «κάτω από τα όρια ασφαλείας».

Οι εξελίξεις αναμένεται να εντείνουν τα ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες νοσηλείας και τα μέτρα ασφαλείας στις ψυχιατρικές δομές της χώρας.