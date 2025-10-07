Δορυφόροι της NASA έλυσαν το μυστήριο του «παλμού» του 2007 στο μαγνητικό πεδίο της Γης

Μια διεθνής ομάδα ερευνητών έκανε μια ανακάλυψη που φαίνεται να αλλάζει αυτά που ξέρουμε για το εσωτερικό της Γης. Οι επιστήμονες εντόπισαν ότι, πριν από περίπου 18 χρόνια, μια τεράστια μάζα μετακινήθηκε στα έγκατα του πλανήτη, σε βάθος που αγγίζει τα όρια ανάμεσα στον μανδύα και τον πυρήνα. Το φαινόμενο καταγράφηκε χάρη σε δορυφορικά συστήματα της NASA, τα οποία αρχικά είχαν σχεδιαστεί για έναν εντελώς διαφορετικό σκοπό: την παρακολούθηση της στάθμης των υδάτων και των θαλασσών.

Όπως αναφέρεται στο Futurism.com, η μελέτη, που πραγματοποιήθηκε από την ομάδα του Πανεπιστημίου της Πόλης του Παρισιού, ανέλυσε τις μικρές διακυμάνσεις στο βαρυτικό πεδίο της Γης, όπως τις κατέγραψαν οι δορυφόροι GRACE την περίοδο 2006-2008. Αντί όμως να περιοριστούν στα «ρηχά», οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι οι δορυφόροι τους αποκάλυψαν μεταβολές χιλιάδες χιλιόμετρα βαθύτερα, σε περιοχές που μέχρι σήμερα παρέμεναν σχεδόν απρόσιτες στους επιστήμονες.

Πώς ένα ορυκτό αλλάζει την ισορροπία του μανδύα

Η υπόθεση που διατυπώνουν στο περιοδικό Advancing Earth and Space Sciences είναι ότι ένας τύπος ορυκτού, γνωστός ως περοβσκίτης (χρησιμοποιείται και σε πειραματικά φωτοβολταϊκά), άλλαξε τη δομή του στο κατώτερο στρώμα του μανδύα. Αυτό προκάλεσε αύξηση της πυκνότητας των γύρω πετρωμάτων, με αποτέλεσμα να μεταβληθεί η κατανομή της μάζας σε βάθη κοντά στον πυρήνα. Μια τέτοια ανακατάταξη θα μπορούσε να εξηγήσει γιατί καταγράφηκαν «παράξενα» σήματα στο γεωμαγνητικό πεδίο της Γης, το οποίο λειτουργεί σαν ασπίδα απέναντι στην κοσμική ακτινοβολία.

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία της έρευνας ήταν η ανίχνευση ενός απότομου «παλμού» στο μαγνητικό πεδίο, που είναι γνωστός και ως «γεωμαγνητικό τράνταγμα», ο οποίος κορυφώθηκε γύρω στο 2007. Το φαινόμενο εντοπίστηκε ανοικτά των ακτών της Αφρικής και αρχικά οι ερευνητές θεώρησαν ότι οφείλεται σε μεταβολές υπόγειων υδάτων. Όμως οι μετρήσεις δεν ταίριαζαν και η εξήγηση φάνηκε να κρύβεται πολύ βαθύτερα, σε περιοχές που δεν μπορούμε να φτάσουμε με συμβατικά μέσα.

Ευκαιρία για επιστημονική έρευνα

Το ενδιαφέρον είναι ότι τέτοιες εσωτερικές μετακινήσεις δεν αφορούν μόνο τη γεωλογία αλλά και την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η Γη διατηρεί το προστατευτικό της μαγνητικό πεδίο. Αν οι αλλαγές στη μάζα του μανδύα επηρεάζουν τη ροή του λιωμένου σιδήρου στον πυρήνα, τότε εξηγείται γιατί κατά καιρούς παρατηρούνται απότομες μεταβολές στη μαγνητική συμπεριφορά του πλανήτη. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, αφού το μαγνητικό πεδίο αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη ζωή στη Γη, εμποδίζοντας την ηλιακή ακτινοβολία να πλήξει την ατμόσφαιρα και τους οργανισμούς.

Οι ερευνητές, ωστόσο, τονίζουν ότι χρειάζονται περισσότερα δεδομένα για να επιβεβαιώσουν την υπόθεσή τους. Η NASA έχει ήδη θέσει σε τροχιά τους διαδόχους των αρχικών δορυφόρων GRACE, με την αποστολή GRACE-FO που ξεκίνησε το 2018. Με τα νέα αυτά εργαλεία, οι επιστήμονες ελπίζουν να ανιχνεύσουν παρόμοιες ή και πιο σύνθετες αλλαγές στο εσωτερικό της Γης, φωτίζοντας ακόμη περισσότερο τα μυστικά του πυρήνα και του μανδύα.