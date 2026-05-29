Δουδωνής για το εξώδικο της RealPolls: Δεν τα έχουν υπολογίσει καλά - Λέω την αλήθεια με κάθε κόστος

Εξώδικο από την εταιρεία RealPolls δέχθηκε ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής, μετά τις δηλώσεις του για τις δημοσκοπήσεις. Ο βουλευτής απάντησε με αιχμηρό τρόπο στο εξώδικο υπογραμμίζοντας ότι «δεν τα έχουν υπολογίσει καλά».

Με ένα βίντεο στα social media, ο κ. Δουδωνής έκανε γνωστό ότι του εστάλη το εξώδικο από τη συγκεκριμένη εταιρεία μετά την αντιπαράθεση για τις δημοσκοπήσεις. «Εγώ στην πολιτική δεν μπήκα ούτε για να γίνω πλούσιος, ούτε για να αποκτήσω πλούσιους φίλους και υποστηρικτές, ούτε για να ελέγξω τους αρμούς της εξουσίας», είπε ο βουλευτής αφήνοντας αιχμές για τα κίνητρα πίσω από την αντιπαράθεση.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι μπήκε στην πολιτική «για να λέει την αλήθεια, με κάθε κόστος και με κάθε πιθανή συνέπεια».

«Την αλήθεια τη χρωστάω στην επιστημονική μου ιδιότητα και, πάνω απ’ όλα, στους ανθρώπους που με ακούν, με στηρίζουν και με αγαπούν», σημείωσε, κλείνοντας την ανάρτησή του με τη φράση: «Αυτά από μένα. Τα λέμε», κατέληξε.

Ολόκληρη η δήλωση του Παναγιώτη Δουδωνή

«Η Real Polls μού έστειλε εξώδικο, με το οποίο μου ζητά δήλωση μετάνοιας. Θέλω να τους πω κάτι: δεν τα έχουν υπολογίσει καλά.

Εγώ στην πολιτική δεν μπήκα ούτε για να γίνω πλούσιος, ούτε για να αποκτήσω πλούσιους φίλους και υποστηρικτές, ούτε για να ελέγξω τους αρμούς της εξουσίας. Στην πολιτική μπήκα για να λέω την αλήθεια, με κάθε κόστος και με κάθε πιθανή συνέπεια. Γιατί την αλήθεια τη χρωστάω στην επιστημονική μου ιδιότητα και, πάνω απ’ όλα, στους ανθρώπους που με ακούν, με στηρίζουν και με αγαπούν.

Αυτά από μένα.

Τα λέμε.»