Δούκας για ρωγμές κτιρίων στην Κυψέλη: «Ο Δήμος με κάθε νόμιμο μέσο θα προασπίσει τους πολίτες»

Στο φαινόμενο των ρωγμών που έχουν εμφανίσει δεκάδες σπίτια στην Κυψέλη και στις καταγγελίες των κατοίκων της περιοχής πως για αυτές τις ζημιές ευθύνονται οι εργασίες του μετροπόντικα, αναφέρθηκε με ανάρτησή του στο Facebook ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

Όπως σημείωσε ο ίδιος, ο δήμος έθεσε το ζήτημα στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ προκρίνει να υπάρξει συνάντηση του δήμου Αθηναίων με το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και τη διοίκηση του Ελληνικού Μετρό προκειμένου να συζητήσουν επί του θέματος. Υπογραμμίζει, δε, πως «ο Δήμος Αθηναίων με κάθε νόμιμο μέσο θα προασπίσει τους πολίτες και την περιουσία τους».

Υπενθυμίζεται πως για το φαινόμενο των ρηγματώσεων σε κτίρια της Κυψέλης θα πραγματοποιηθεί συζήτηση και στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας, σήμερα το απόγευμα.

Ολόκληρη η ανάρτηση:

«Στην περιοχή της Κυψέλης που πραγματοποιούνται εργασίες του μετρό, παρατηρήθηκαν επικίνδυνες ρωγμές και βλάβες σε διψήφιο αριθμό πολυκατοικιών.

Ως αποτέλεσμα, πολλοί κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Έθεσα σήμερα το θέμα στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος στη συνέχεια διέταξε κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση για αναζήτηση ευθυνών.

Παράλληλα, ζητώ συνάντηση με το αρμόδιο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και τη Διοίκηση του Ελληνικού Μετρό.

Μάλιστα, υπάρχει ήδη προγραμματισμένη συζήτηση του σοβαρού αυτού θέματος στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας.

Ο Δήμος Αθηναίων με κάθε νόμιμο μέσο θα προασπίσει τους πολίτες και την περιουσία τους».