Συνάντηση Δούκα - Ελληνικό Μετρό για τις ρωγμές σε πολυκατοικίες της Κυψέλης

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, θα έχει συνάντηση την Πέμπτη 16 Ιουλίου, στις 12:00, με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό Α.Ε., Χρήστο Φαφούτη, στο δημαρχείο Αθηνών.

Στο επίκεντρο της συνάντησης θα βρεθούν οι επικίνδυνες ρωγμές και οι βλάβες που έχουν καταγραφεί σε πολυκατοικίες της Κυψέλης, σε περιοχές όπου βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες κατασκευής του μετρό.

Η συνάντηση, που θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών, πραγματοποιείται υπό το βάρος της αυξανόμενης ανησυχίας των κατοίκων για την ασφάλεια των κτιρίων και με στόχο την ενημέρωση του Δήμου για την έκταση του προβλήματος, καθώς και τις ενέργειες που προγραμματίζονται για την αντιμετώπισή του.

Νωρίτερα, συνεδρίασε το δημοτικό συμβούλιο ενώ έξω από το δημαρχείο της Αθήνας είχαν συγκεντρωθεί κάτοικοι που ζουν στα σπίτια με τις ρωγμές και ήθελαν να εκφράσουν την ανησυχία και την αγωνία τους για το πρόβλημα που βιώνουν

Σε δήλωσή του, ο Χάρης Δούκας, ανέφερε: «Στην περιοχή της Κυψέλης πραγματοποιούνται εργασίες του μετρό και έχουν παρατηρηθεί επικίνδυνες ρωγμές και βλάβες σε διψήφιο αριθμό πολυκατοικιών. Είναι εδώ οι κάτοικοι να μας πουν αναλυτικά τα προβλήματα. Μάλιστα, ως αποτέλεσμα, πολλοί κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Γι' αυτό και έθεσα το θέμα στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος εν συνεχεία διέταξε κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση για αναζήτηση ευθυνών και παράλληλα, έχω ζητήσει συνάντηση και με τον αρμόδιο Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών και τη διοίκηση του Ελληνικό Μετρό, για το τι ακριβώς συμβαίνει εκεί».

Κάτοικος της Κυψέλης, που παραβρέθηκε στο δημοτικό συμβούλιο και παρουσίασε την κατάσταση που επικρατεί, δήλωσε εξερχόμενος ότι υπάρχουν έντονες ρηγματώσεις και αναμένει «αποτελέσματα» από την συνάντηση του δημάρχου με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό.