Εισαγγελική έρευνα για τις ρωγμές στην Κυψέλη - Στο μικροσκόπιο τα έργα του Μετρό

Οι καταγγελίες κατοίκων της Κυψέλης για ρωγμές σε κτίρια και πιθανή σύνδεσή τους με τα έργα της Γραμμής 4 του Μετρό προκάλεσαν την παρέμβαση της Δικαιοσύνης.

Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Αριστείδης Κορέας, έδωσε εντολή για τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης, με αφορμή δημοσιεύματα που αναφέρονται σε ρωγμές οι οποίες εμφανίστηκαν σε κτίρια της Κυψέλης κατά τη διάρκεια των εργασιών για το Μετρό.

Στο πλαίσιο της έρευνας θα εξεταστεί εάν υφίσταται κίνδυνος για την ασφάλεια των κτιρίων, καθώς και εάν έχουν τελεστεί αξιόποινες πράξεις.

Έντονο προβληματισμό προκαλούν οι αναφορές κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι το τελευταίο διάστημα εμφανίζονται ολοένα και περισσότερες ρωγμές στις πολυκατοικίες τους, αποδίδοντας το φαινόμενο στις εργασίες διάνοιξης των νέων σταθμών της Γραμμής 4 του Μετρό.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, οι ζημιές δεν περιορίζονται σε σοβάδες και τοίχους, αλλά εντοπίζονται ακόμη και σε κολόνες κτιρίων. Παράλληλα, οι κάτοικοι εκφράζουν έντονη ανησυχία και για την υποχώρηση του εδάφους στην περιοχή, η οποία εκτιμάται ότι κυμαίνεται μεταξύ 18 και 20 εκατοστών.