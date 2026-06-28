EduAI και AI Tutor: Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπαίνει στο Ψηφιακό Φροντιστήριο

Συνεχίζει να προσφέρει δωρεάν εκπαιδευτική υποστήριξη και τους καλοκαιρινούς μήνες το Ψηφιακό Φροντιστήριο του Υπουργείου Παιδείας, μετά την ολοκλήρωση των ζωντανών μαθημάτων για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Οι μαθητές και οι απόφοιτοι θα έχουν πρόσβαση σε πλούσιο ψηφιακό υλικό, επαναλήψεις, διαγωνίσματα και βιντεοσκοπημένα μαθήματα, ενώ από τη νέα σχολική χρονιά η πλατφόρμα επεκτείνεται και για τους μαθητές της Α΄ και Β΄ Λυκείου.

Σημειώνεται ότι κατά το σχολικό έτος 2025-2026 περισσότεροι από 260.000 μαθητές, μαθήτριες και απόφοιτοι αξιοποίησαν τις υπηρεσίες του Ψηφιακού Φροντιστηρίου ενώ το σύνολο των χρηστών ξεπέρασε τις 410 χιλιάδες.



Παράλληλα, με απόφαση της υπουργού, Σοφίας Ζαχαράκη, επεκτείνεται το Ψηφιακό Φροντιστήριο με ζωντανά μαθήματα και για την Α΄ και Β΄ Λυκείου, ενώ συνεχίζεται ο ψηφιακός μετασχηματισμός της εκπαίδευσης, προχωρώντας στην ανάπτυξη νέων ψηφιακών υπηρεσιών και στην αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης προς όφελος της μαθησιακής διαδικασίας.



Το ψηφιακό φροντιστήριο προσφέρει:

διδασκαλία σε 45 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα,

186 βιντεοσκοπημένα μαθήματα,

επαναληπτικές ασκήσεις,

διαγωνίσματα και προσομοιώσεις Πανελλαδικών,

εκπαιδευτικό υλικό για όλες τις βαθμίδες από την Ε΄ Δημοτικού έως τη Β' Λυκείου.

Παράλληλα αναβαθμίζεται, με δύο νέα εργαλεία, αξιοποιώντας την Τεχνητή Νοημοσύνη - AI ως υποστηρικτικό εργαλείο μάθησης. Το EduAI θα παρέχει εξατομικευμένες ασκήσεις σε πραγματικό χρόνο, προσαρμοσμένες στο μαθησιακό προφίλ των μαθητών/-τριών, ενισχύοντας τη στοχευμένη εξάσκηση και την ανατροφοδότηση. Παράλληλα, ο AI Tutor, σε συνεργασία με τη Microsoft, θα υποστηρίζει τα ειδικά μαθήματα ξένων γλωσσών μέσω ψηφιακής ενισχυτικής καθοδήγησης και προσαρμοσμένου εκπαιδευτικού υλικού.



Η Σοφία Ζαχαράκη ανέφερε: «Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις για την ενίσχυση της ισότητας των ευκαιριών στην εκπαίδευση, καθώς παρέχει δωρεάν εκπαιδευτική υποστήριξη σε κάθε μαθητή, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας ή τις οικονομικές δυνατότητες της οικογένειάς του. Το σημαντικό είναι ότι η υποστήριξη δεν σταματά με το τέλος της σχολικής χρονιάς και το τέλος των πανελληνίων. Οι μαθητές μας θα έχουν πρόσβαση όλο το καλοκαίρι στο εκπαιδευτικό υλικό, ώστε να προετοιμαστούν καλύτερα για την επόμενη σχολική χρονιά. Συνεχίζουμε να επενδύουμε σε ψηφιακά εργαλεία που κάνουν τη γνώση πιο προσβάσιμη, πιο σύγχρονη και πιο δίκαιη για όλους.»