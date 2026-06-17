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ΕΕΚΕ: Τι πληρώνει ο ενοικιαστής και τι ο ιδιοκτήτης για τις επισκευές στο σπίτι

Η ΕΕΚΕ διευκρινίζει τι ισχύει για τις επισκευές σε μισθωμένα ακίνητα και πότε πληρώνει ο ιδιοκτήτης ή ο ενοικιαστής.

Φωτό: Unsplash
Φωτό: Unsplash
Γιάννης Τσούρτης avatar
Γιάννης Τσούρτης

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Απαντήσεις σε συχνά ερωτήματα ενοικιαστών σχετικά με το ποιος ευθύνεται για τις επισκευές σε ένα νοικιασμένο σπίτι δίνει η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ).

Η ΕΕΚΕ επισημαίνει ότι σε πολλά περιστατικά προκύπτει σύγχυση για το ποιος πρέπει να καλύψει το κόστος, ειδικά όταν προκύπτουν βλάβες στην καθημερινότητα, όπως στον θερμοσίφωνα ή σε υδραυλικές εγκαταστάσεις.

Ευθύνη ιδιοκτήτη

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο ιδιοκτήτης είναι υπεύθυνος για:

  • Ζημιές που οφείλονται στη φυσιολογική φθορά του χρόνου, όπως σπασμένοι σωλήνες, βλάβες στο καζανάκι ή υγρασία στους τοίχους
  • Ηλεκτρολογικά και υδραυλικά προβλήματα που σχετίζονται με παλαιότητα ή προϋπάρχουσες φθορές
  • Τη γενική συντήρηση του ακινήτου, ώστε να παραμένει κατοικήσιμο και ασφαλές

Ευθύνη ενοικιαστή

Αντίστοιχα, ο ενοικιαστής επιβαρύνεται με:

  • Μικροεπισκευές καθημερινής χρήσης, όπως αλλαγή λαμπτήρων ή βρύσης
  • Ζημιές που προκαλεί ο ίδιος ή άτομα που διαμένουν μαζί του, όπως σπασμένα τζάμια ή φθορές στους τοίχους

Τι πρέπει να προσέχουν οι δύο πλευρές

Η ΕΕΚΕ τονίζει ότι σε κάθε περίπτωση απαιτείται επικοινωνία πριν από οποιαδήποτε επισκευή, ειδικά όταν πρόκειται για σοβαρές βλάβες.

Παράλληλα υπενθυμίζει ότι:

  • Ο ενοικιαστής έχει δικαίωμα σε ένα ασφαλές και λειτουργικό σπίτι
  • Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να διατηρεί το ακίνητο σε καλή κατάσταση
  • Όλα τα ζητήματα ευθυνών καθορίζονται και από τη μεταξύ τους σύμβαση μίσθωσης

Η Ένωση σημειώνει πως η σωστή ενημέρωση και η τήρηση των συμφωνηθέντων μπορούν να αποτρέψουν συχνές παρεξηγήσεις μεταξύ ιδιοκτητών και ενοικιαστών.

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Οικονομία Ακίνητα Ενοίκια Σας είναι χρήσιμα

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