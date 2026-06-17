ΕΕΚΕ: Τι πληρώνει ο ενοικιαστής και τι ο ιδιοκτήτης για τις επισκευές στο σπίτι

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Απαντήσεις σε συχνά ερωτήματα ενοικιαστών σχετικά με το ποιος ευθύνεται για τις επισκευές σε ένα νοικιασμένο σπίτι δίνει η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ).

Η ΕΕΚΕ επισημαίνει ότι σε πολλά περιστατικά προκύπτει σύγχυση για το ποιος πρέπει να καλύψει το κόστος, ειδικά όταν προκύπτουν βλάβες στην καθημερινότητα, όπως στον θερμοσίφωνα ή σε υδραυλικές εγκαταστάσεις.

Ευθύνη ιδιοκτήτη

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο ιδιοκτήτης είναι υπεύθυνος για:

Ζημιές που οφείλονται στη φυσιολογική φθορά του χρόνου, όπως σπασμένοι σωλήνες, βλάβες στο καζανάκι ή υγρασία στους τοίχους

Ηλεκτρολογικά και υδραυλικά προβλήματα που σχετίζονται με παλαιότητα ή προϋπάρχουσες φθορές

Τη γενική συντήρηση του ακινήτου, ώστε να παραμένει κατοικήσιμο και ασφαλές

Ευθύνη ενοικιαστή

Αντίστοιχα, ο ενοικιαστής επιβαρύνεται με:

Μικροεπισκευές καθημερινής χρήσης, όπως αλλαγή λαμπτήρων ή βρύσης

Ζημιές που προκαλεί ο ίδιος ή άτομα που διαμένουν μαζί του, όπως σπασμένα τζάμια ή φθορές στους τοίχους

Τι πρέπει να προσέχουν οι δύο πλευρές

Η ΕΕΚΕ τονίζει ότι σε κάθε περίπτωση απαιτείται επικοινωνία πριν από οποιαδήποτε επισκευή, ειδικά όταν πρόκειται για σοβαρές βλάβες.

Παράλληλα υπενθυμίζει ότι:

Ο ενοικιαστής έχει δικαίωμα σε ένα ασφαλές και λειτουργικό σπίτι

Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να διατηρεί το ακίνητο σε καλή κατάσταση

Όλα τα ζητήματα ευθυνών καθορίζονται και από τη μεταξύ τους σύμβαση μίσθωσης

Η Ένωση σημειώνει πως η σωστή ενημέρωση και η τήρηση των συμφωνηθέντων μπορούν να αποτρέψουν συχνές παρεξηγήσεις μεταξύ ιδιοκτητών και ενοικιαστών.