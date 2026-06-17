ΕΕΚΕ: Τι πληρώνει ο ενοικιαστής και τι ο ιδιοκτήτης για τις επισκευές στο σπίτι
Η ΕΕΚΕ διευκρινίζει τι ισχύει για τις επισκευές σε μισθωμένα ακίνητα και πότε πληρώνει ο ιδιοκτήτης ή ο ενοικιαστής.
Απαντήσεις σε συχνά ερωτήματα ενοικιαστών σχετικά με το ποιος ευθύνεται για τις επισκευές σε ένα νοικιασμένο σπίτι δίνει η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ).
Η ΕΕΚΕ επισημαίνει ότι σε πολλά περιστατικά προκύπτει σύγχυση για το ποιος πρέπει να καλύψει το κόστος, ειδικά όταν προκύπτουν βλάβες στην καθημερινότητα, όπως στον θερμοσίφωνα ή σε υδραυλικές εγκαταστάσεις.
Ευθύνη ιδιοκτήτη
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο ιδιοκτήτης είναι υπεύθυνος για:
- Ζημιές που οφείλονται στη φυσιολογική φθορά του χρόνου, όπως σπασμένοι σωλήνες, βλάβες στο καζανάκι ή υγρασία στους τοίχους
- Ηλεκτρολογικά και υδραυλικά προβλήματα που σχετίζονται με παλαιότητα ή προϋπάρχουσες φθορές
- Τη γενική συντήρηση του ακινήτου, ώστε να παραμένει κατοικήσιμο και ασφαλές
Ευθύνη ενοικιαστή
Αντίστοιχα, ο ενοικιαστής επιβαρύνεται με:
- Μικροεπισκευές καθημερινής χρήσης, όπως αλλαγή λαμπτήρων ή βρύσης
- Ζημιές που προκαλεί ο ίδιος ή άτομα που διαμένουν μαζί του, όπως σπασμένα τζάμια ή φθορές στους τοίχους
Τι πρέπει να προσέχουν οι δύο πλευρές
Η ΕΕΚΕ τονίζει ότι σε κάθε περίπτωση απαιτείται επικοινωνία πριν από οποιαδήποτε επισκευή, ειδικά όταν πρόκειται για σοβαρές βλάβες.
Παράλληλα υπενθυμίζει ότι:
- Ο ενοικιαστής έχει δικαίωμα σε ένα ασφαλές και λειτουργικό σπίτι
- Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να διατηρεί το ακίνητο σε καλή κατάσταση
- Όλα τα ζητήματα ευθυνών καθορίζονται και από τη μεταξύ τους σύμβαση μίσθωσης
Η Ένωση σημειώνει πως η σωστή ενημέρωση και η τήρηση των συμφωνηθέντων μπορούν να αποτρέψουν συχνές παρεξηγήσεις μεταξύ ιδιοκτητών και ενοικιαστών.