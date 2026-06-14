Ανακαινίζω–Νοικιάζω 2026: Ξεκινούν οι αιτήσεις - Οι δύο φάσεις του προγράμματος

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έναρξη του νέου προγράμματος «Ανακαινίζω – Νοικιάζω 2026», το οποίο φιλοδοξεί να φέρει στην αγορά χιλιάδες κλειστές κατοικίες μέσω γενναίων επιδοτήσεων για εργασίες ανακαίνισης.



Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε πρόσφατα η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, στις 15 Ιουνίου ανοίγει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την πρώτη φάση του προγράμματος, κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί ο έλεγχος των ακινήτων που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής.



Η δεύτερη φάση αναμένεται να ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο και θα αφορά την υποβολή των αιτήσεων ένταξης από τους ιδιοκτήτες των κατοικιών που θα έχουν περάσει επιτυχώς το πρώτο στάδιο αξιολόγησης.



Η νέα στεγαστική παρέμβαση εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της κυβέρνησης για την ενίσχυση της προσφοράς διαθέσιμων κατοικιών, σε μια περίοδο κατά την οποία η εύρεση προσιτής στέγης αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα για τα ελληνικά νοικοκυριά.

Ποιες κατοικίες αφορά

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παλαιές κατοικίες έως 120 τετραγωνικά μέτρα, οι οποίες έχουν κατασκευαστεί έως το 1990.



Βασικός στόχος είναι η ανακαίνιση ακινήτων που παραμένουν κλειστά ή αναξιοποίητα, ώστε να επανενταχθούν στην αγορά και να διατεθούν είτε για μακροχρόνια μίσθωση είτε για αξιοποίηση από τους ιδιοκτήτες τους.



Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την πρώτη φάση του προγράμματος προτεραιότητα θα δοθεί στην αξιολόγηση των κλειστών κατοικιών, ενώ στη συνέχεια θα εξεταστούν και άλλες περιπτώσεις ακινήτων που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής.

Επιδότηση έως 36.000 ευρώ

Το νέο πρόγραμμα προβλέπει σημαντικά αυξημένα ποσά χρηματοδότησης σε σχέση με προηγούμενες δράσεις ανακαίνισης. Η βασική επιδότηση θα μπορεί να φτάνει έως τις 36.000 ευρώ ανά κατοικία, με ανώτατο όριο τα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.



Παράλληλα, το ποσοστό επιδότησης αναμένεται να διαμορφώνεται έως και στο 90%-95% του συνολικού κόστους ανακαίνισης, ανάλογα με τα εισοδηματικά και οικογενειακά κριτήρια των δικαιούχων.



Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις οικογένειες με παιδιά, καθώς προβλέπεται προσαύξηση της χρηματοδότησης κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Έτσι, για παράδειγμα, μια οικογένεια με δύο παιδιά θα μπορεί να λάβει χρηματοδότηση που θα φτάνει έως και τις 46.000 ευρώ.



Οι εργασίες που θα χρηματοδοτούνται

Σε αντίθεση με προηγούμενα προγράμματα που εστίαζαν κυρίως στην ενεργειακή αναβάθμιση, το νέο «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» θα δίνει έμφαση στις γενικές εργασίες ανακαίνισης, με στόχο τα ακίνητα να καταστούν άμεσα κατοικήσιμα.



Στις επιλέξιμες παρεμβάσεις αναμένεται να περιλαμβάνονται:

Αντικατάσταση κουφωμάτων.

Ανακαίνιση κουζίνας.

Ανακαίνιση λουτρού.

Αντικατάσταση δαπέδων.

Επισκευές και αποκατάσταση φθορών.

Λοιπές εργασίες λειτουργικής και αισθητικής αναβάθμισης.

Εκτιμάται ότι περίπου το 80% των παρεμβάσεων θα αφορά εργασίες ανακαίνισης και το 20% ενεργειακές αναβαθμίσεις.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του νέου προγράμματος εκτιμάται ότι θα κινηθεί στα επίπεδα των 500 εκατ. ευρώ, αποτελώντας μία από τις μεγαλύτερες παρεμβάσεις των τελευταίων ετών στην αγορά κατοικίας.



Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου, η αύξηση της προσφοράς κατοικιών θεωρείται το βασικό εργαλείο για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, καθώς η αξιοποίηση χιλιάδων κλειστών ακινήτων εκτιμάται ότι μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην αποκλιμάκωση των πιέσεων που καταγράφονται στα ενοίκια και στις τιμές της κατοικίας.



Παράλληλα, η υπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου έχει προαναγγείλει και την ενεργοποίηση του νέου προγράμματος «Ανακαινίζω» για ιδιοκατοίκηση μέσα στους επόμενους μήνες, το οποίο θα αφορά παλαιές κατοικίες που χρησιμοποιούνται ή πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως κύρια κατοικία.