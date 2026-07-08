Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί ρολό κοτόπουλο γνωστής εταιρείας

Την άμεση ανάκληση σκευάσματος κρέατος της εταιρείας Υφαντής διέταξε ο ΕΦΕΤ λόγω εύρεσης παθογόνου ιού σαλμονέλας. Πρόκειται για το «Γεμιστό ρολό κοτόπουλο - Υφαντής», με τα καταστήματα να καλούνται να το αποσύρουν από τα ράφια και τους αγοραστές να μην καταναλώσουν τη συγκεκριμένη παρτίδα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

«Ο ΕΦΕΤ και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής, κατά τη διενέργεια ελέγχων στο πλαίσιο του Προγράμματος "Επίσημος Έλεγχος Μικροβιολογικών Κριτηρίων Ασφάλειας Τροφίμων" έτους 2026, προέβη σε δειγματοληψία παρασκευάσματος κρέατος με εμπορική ονομασία: "ΓΕΜΙΣΤΟ ΡΟΛΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ- ΥΦΑΝΤΗΣ" με ημερομηνία ανάλωσης 08/07/2026 και ημερομηνία ζύγισης 24/06/2026, που παράγεται από την εταιρεία "Α & Χ ΥΦΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και διαπιστώθηκε η ΠΑΡΟΥΣΙΑ του παθογόνου μικροοργανισμού Salmonella spp. στο ανωτέρω δείγμα.



Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω προϊόντος και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.



Καλούνται οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν, να μην το καταναλώσουν».