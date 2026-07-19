Ευγενία Σαμαρά: Επικίνδυνες αποστολές στο Κιργιστάν - Ποιος της είπε: «Πρόσεχε παιδί μου»

Ευγενία Σαμαρά τι έκανες στο Κιργιστάν; Θραύση! Αυτή θα μπορούσε να είναι μια πολύ καλή απάντηση, η πιο σωστή βέβαια θα ήταν ότι μας έκανε να ζηλέψουμε!

Η ηθοποιός πήρε μαζί της τον άλλο… περίεργο της παρέας, τον αδερφό της Στέλιο -που έχει την ίδια αγάπη για τέτοια μοναδικά ταξίδια- και πετάχτηκαν μέχρι, να εδώ δίπλα, το Κιργιστάν.

Τα δύο αδέρφια επισκέφτηκαν την Issyk-Kul, την τρίτη μεγαλύτερη αλπική λίμνη στον κόσμο, είδαν πετρογλυφικά 4.000 ετών σε υπαίθριο μουσείο, έκαναν ιππασία στο φαράγγι Kyrchyn Gorge, επισκέφτηκαν τη λίμνη Milky Lake και χρησιμοποίησαν Ρώσικα τζιπ 4x4 για να φτάσουν στην ορεινή κοιλάδα Altyn Arashan στα 2.600 μέτρα υψόμετρο για να απολαύσουν τις θερμές πηγές.

Τα πιο εντυπωσιακά βίντεο όμως τα τράβηξαν στο φαράγγι Skazka Canyon, εκεί όπου όλα τα κάστρα και οι πύργοι έχουν σμιλευτεί αποκλειστικά από τον άνεμο, τη βροχή και τον ήλιο εδώ και εκατομμύρια χρόνια. Οι βραχώδεις σχηματισμοί μοιάζουν συχνά με δράκους, ζώα, κάστρα και άλλα μυθικά πλάσματα, γι’ αυτό οι ντόπιοι το ονόμασαν «Skazka», που στα ρωσικά σημαίνει «παραμύθι».

Το γεγονός πως ο Στέλιος λατρεύει κάμερες και drone αποδεικνύει και το πώς προέκυψαν όλα αυτά τα υπέροχα εναέρια πλάνα και οι φωτογραφίες που μοιράστηκαν μαζί μας στα social media. Ένα από αυτά τα βίντεο δείχνει την Ευγενία να βρίσκεται κυριολεκτικά στο χείλος των γκρεμών αναγκάζοντας τον Χρήστο Χατζηπαναγιώτη να της κάνει ένα εντελώς πατρικό σχόλιο στο Instagram: «Πρόσεχε παιδί μου σε παρακαλώ». Και λίγα της έγραψε!