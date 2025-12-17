Εφορία: Ο «χάρτης» με τους τζίρους των ελευθέρων επαγγελματιών - Οι πλούσιοι και οι φτωχοί

Ένας στους τρεις ελεύθερου επαγγελματίες δήλωσε φέτος μέσο ετήσιο τζίρο έως 30.000 ευρώ και μόνο το 16% εισπράξεις που ξεπερνούν τις 100.000 ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ για 385 επαγγελματικούς κλάδους που υπάγονται στο καθεστώς του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος με βάση τα οποία στην «τσιμπίδα» των τεκμηρίων πιάστηκαν πάνω από τους μισούς επαγγελματίες.



Στη κορυφή με τους υψηλότερους μέσους τζίρους βρίσκονται οι καπνέμποροι και πρατηριούχοι καυσίμων, οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή παρασκευασμάτων ζωοτροφών και οι φαρμακοποιοί και στις τελευταίες θέσεις επαγγελματίες που επισκευάζουν ρολόγια και κοσμήματα.



Ειδικότερα από την επεξεργασία των φετινών φορολογικών δηλώσεων ανά κατηγορία επαγγελματιών προκύπτουν τα εξής:



- Χονδρικό εμπόριο καπνού: 184 φορολογούμενοι εμφάνισαν μέσο ετήσιο τζίρο 1.217.695 ευρώ για το 2024 από 1.202.704 ευρώ το 2023 και 1.295.860 ευρώ για το 2022.



- Λιανικό εμπόριο καυσίμων: ο μέσος ετήσιος τζίρος για 3.248 επαγγελματίες ανήλθε σε 628.592 ευρώ το 2024 από 669.782 ευρώ το 2023 και 772.275 ευρώ το 2022.



- Παραγωγή παρασκευασμάτων ζωοτροφών: 70 αυτοαπασχολούμενοι εμφάνισαν μέσα έσοδα ύψους 449.551 ευρώ για το 2024 από 476.685 ευρώ το 2023 και 484.631 ευρώ το 2022.



- Φαρμακοποιοί: 7.482 φορολογούμενοι δήλωσαν μέσο τζίρο 301.621 ευρώ από 292.571 ευρώ το 2023.



- Εκμεταλλευτές ταξί: 29.906 δήλωσαν το 2024 ακαθάριστα έσοδα κατά μέσο όρο 23.314 ευρώ από 18.595 ευρώ το 2023 και 16.281 ευρώ το 2022.



- Ιδιοκτήτες μπαρ: 28.081 επαγγελματίες δήλωσαν ακαθάριστα έσοδα 48.935 ευρώ για το 2024, σημαντικά αυξημένα σε σχέση με το 2023 που ήταν 43.524 ευρώ και με το 2022 οπότε είχαν διαμορφωθεί στα 37.777 ευρώ



- Γιατροί: 24.453 εμφάνισαν μέσο τζίρο 44.854 ευρώ το 2024 ενώ το 2023 τα ακαθάριστα έσοδα ήταν ύψους 44.337 ευρώ και το 2022 46.640 ευρώ.



- Υδραυλικοί: 9.300 φυσικά πρόσωπα δήλωσαν μέσο ακαθάριστο εισόδημα ύψους 34.389 ευρώ από 32.354 ευρώ το 2023 και 29.463 ευρώ για το 2022.



- Μαραγκοί: 5.832 δήλωσαν το 2024 τζίρο που κατά μέσον όρο ήταν 36.376 ευρώ από 35.593 ευρώ το 2023 και 32.913 ευρώ που είχαν δηλώσει για το 2022.



- Ηλεκτρολόγοι: 9.339 φυσικά πρόσωπα είχαν το 2024 μέσο ακαθάριστο εισόδημα ύψους 38.652 ευρώ από 36.300 ευρώ το 2023 από 32.635 ευρώ το 2022.



- Δικηγόροι: 35.411 δήλωσαν το 2024 μέσο ακαθάριστο εισόδημα 26.943 ευρώ από 23.720 ευρώ το 2023 και 22.890 ευρώ το 2022.



- Αρχιτέκτονες: 11.143 εμφάνισαν μέσα ακαθάριστα έσοδα 23.314 ευρώ για το 2024 ενώ το 2023 είχαν δηλώσει 20.573 ευρώ και 18.766 ευρώ το 2022



- Κομμωτήρια-κέντρα αισθητικής: 18.299 φορολογούμενοι δήλωσαν μέσο τζίρο για το 2024 ύψους 18.901 ευρώ



- Μεσίτες ακινήτων: 4.208 είχαν μέσο τζίρο 16.678 ευρώ το 2024 από 15.123 ευρώ το 2023 και 15.733 ευρώ για το 2022.



- Επισκευή και διόρθωση ρολογιών και κοσμημάτων: 568 φορολογούμενοι δήλωσαν to 2024 μέσα ετήσια ακαθάριστα έσοδα ύψους 5.238 ευρώ από 5.050 ευρώ το 2023.