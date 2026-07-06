Εφορία: «Ξεμπλοκάρουν» οι πωλήσεις κατασχεμένων ακινήτων - Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να εκδοθεί η απόφαση της ΑΑΔΕ με την οποία θα ενεργοποιηθεί η νέα ρύθμιση που δίνει τη δυνατότητα στους οφειλέτες με κατασχεμένα ακίνητα να προχωρήσουν στη πώληση τους και με το τίμημα να αποπληρώσουν τα χρέη τους στο Δημόσιο με παρακράτηση που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το 25% της οφειλής.

Το μέτρο θα συμβάλλει στην ενίσχυση της προσφοράς ακινήτων εν μέσω στεγαστικής κρίσης και στην αύξηση των εσόδων του Δημοσίου από ληξιπρόθεσμα χρέη. Επισημαίνεται ότι σήμερα η εφορία μπορεί να μπλοκάρει τη μεταβίβαση ακινήτου από οφειλέτη ακόμα και στη περίπτωση που υπάρχει ενδιαφερόμενος αγοραστής και δυνατότητα είσπραξης μέρους της οφειλής.

Ειδικότερα σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση:

1. Η Φορολογική Διοίκηση, μετά από αίτηση του οφειλέτη, εκδίδει απόφαση άρσης κατάσχεσης που έχει επιβάλει σε ακίνητό του για βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση, ενόψει μεταβίβασής του από επαχθή αιτία με τίμημα εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι κάτωθι όροι:

κατά τον χρόνο αποδέσμευσης πληρούνται οι όροι χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής.

το τίμημα της μεταβίβασης δεν δύναται να υπολείπεται της εμπορικής αξίας του ακινήτου, όπως αυτή έχει προσδιορισθεί κατά τον χρόνο της κατάσχεσης.

όταν η εμπορική αξία του ακινήτου είναι κατώτερη της αντικειμενικής αξίας αυτού, λαμβάνεται υπόψη η αντικειμενική αξία.

σε περίπτωση που η κατάσχεση έχει επιβληθεί πέραν της πενταετίας πριν από την υποβολή της αίτησης, ο οφειλέτης προσκομίζει έκθεση εκτίμησης της εμπορική αξίας του υπό μεταβίβαση ακινήτου από ανεξάρτητο πιστοποιημένο εκτιμητή.

από το τίμημα της μεταβίβασης, παρακρατείται και αποδίδεται από τον συμβολαιογράφο στη Φορολογική Διοίκηση, ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό του συνόλου του τρέχοντος υπολοίπου της επιβληθείσας κατάσχεσης. Το ποσοστό παρακράτησης προσδιορίζεται με βάση κριτήρια φορολογικής συνέπειας του οφειλέτη και εισπραξιμότητας της εναπομένουσας οφειλής και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπολείπεται του 25%.

αν το ποσό που προκύπτει από την παρακράτηση είναι μεγαλύτερο, παρακρατείται και αποδίδεται το μεγαλύτερο ποσό για την άρση της κατάσχεσης.

σε περίπτωση που το ποσό της παρακράτησης, υπερβαίνει το τίμημα, παρακρατείται και αποδίδεται το σύνολο του τιμήματος και η κατάσχεση αίρεται για το μεταβιβαζόμενο ακίνητο.

2. Αν οι βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν καλυφθεί πλήρως με εγγυήσεις ή εμπράγματες ασφάλειες, δεν εφαρμόζεται ο όρος του 25% παρακράτησης.

Με βάση τα παραπάνω η ΑΑΔΕ εκδίδει άμεσα την απόφαση άρσης κατάσχεσης και ο Διοικητής καθορίζει τη διαδικασία, το έντυπο της απόφασης, τη διάρκεια ισχύος και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων φορολογικής συνέπειας και εισπραξιμότητας της υπόλοιπης οφειλής.