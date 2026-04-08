Έιντζελ Ρις: Η «καυτή» σταρ του WNBA σε νέα συνεργασία με τη Victoria’s Secret

Η εκθαμβωτική αθλήτρια του WNBA, Έιντζελ Ρις που πέρυσι έγινε η πρώτη σταρ του αμερικανικού μπάσκετ γυναικών, που έκανε πασαρέλα για τη Victoria's Secret, συνεργάστηκε ξανά με το δημοφιλή οίκο μόδας, προκαλώντας θαυμασμό. Η Ρις είναι μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές του WNBA, καταγράφοντας επιδόσεις, που θα μείνουν στην ιστορία. Η ευχέρειά της στο ριμπάουντ, αλλά και οι εντυπωσιακές φάσεις που χάρισε στο κοινό την κατατάσσουν στη λίστα με τις σπουδαιότερες μπασκετμπολίστριες του 21ου αιώνα.

Όμως, η ίδια βρίσκει πάντοτε τον τρόπο να... ρίχνει σαγόνια και εκτός παρκέ. Η 23χρονη Ρις, πέρυσι τον Οκτώβριο έκανε πασαρέλα για τη Victoria's Secret, κερδίζοντας τις εντυπώσεις. Λίγους μήνες αργότερα ταξίδεψε σε παραθαλάσσιο προορισμό, με σκοπό να φωτογραφηθεί για την καλοκαιρινή καμπάνια των μαγιό του διάσημου οίκου.

Ελάχιστες ώρες, μάλιστα μετά την ανακοίνωση πως θα αλλάξει ομάδα στο τέλος της σεζόν, η Ρις έκανε γνωστό πως θα είναι το «πρόσωπο» της Victoria's Secret για το φετινό καλοκαίρι και τα αποτελέσματα των φωτογραφήσεων δεν απογοήτευσαν.

«Η σεζόν του στράπλες»

Με ύψος 1,91μ. και σωματοδομή βγαλμένη από... όνειρο, η Ρις σαγήνευσε το κοινό. Ταξίδεψε στα νησιά Μπαρμπέιντος. Ανάμεσα σε στιγμές χαλάρωσης, η 23χρονη φόργουορντ των Σικάγο Σκάι, φωτογραφήθηκε στην παραλία, διαφημίζοντας μαγιό σε αποχρώσεις καφέ, χρυσού και χάλκινου χρώματος.

Photo: Renel Medrano / Styling: Carlos Nazario / Victoria's Secret

Η Victoria's Secret επέλεξε για την καλοκαιρινή της καμπάνια το όνομα «The Season of the Strapless», δηλαδή η εποχή του στράπλες μαγιό. Η Ρις ήταν η απόλυτη πρωταγωνίστρια και το ειδυλλιακό τοπίο σε συνδυασμό με τα υπέροχα στράπλες μαγιό, αλλά και το καλλίγραμμο κορμί της 23χρονης Αμερικανίδας έδωσαν ένα τελικό αποτέλεσμα που «απογείωσε» την καμπάνια, προσφέροντας iconic φωτογραφικά κλικ.

Η καλοκαιρινή κυκλοφορία της Victoria's Secret πλαισιώνεται από τον Ρενέλ Μεντράνο, καθώς και από τον στυλίστα Κάρλος Ναζάριο. Όπως αναφέρει η ίδια η εταιρεία «η καμπάνια παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη εποχιακή γκάμα εσωρούχων, μαγιό και προϊόντων ομορφιάς, με σαφή έμφαση στο σχέδιο χωρίς τιράντες και στα καλοκαιρινά υλικά. Η κυκλοφορία αναδεικνύει τη συλλογή “Invisible by Victoria's Secret Strapless Collection”», ενώ παράλληλα με τα εσώρουχα, «η μάρκα επεκτείνει τη συλλογή καλοκαιρινών μαγιό της και εισάγει στην αγορά το άρωμα το “Bombshell Bronze Eau de Parfum”».

Η Έιντζελ Ρις αγωνίζεται στους Σικάγο Σκάι, από όπου και θα αποχωρήσει μέχρι το τέλος της φετινής σεζόν. Η ανακοίνωση της επερχόμενης ανταλλαγής της έγινε λίγες ώρες πριν το λαμσάρισμα της καλοκαιρινής καμπάνιας σε μία κίνηση, που λειτούργησε ευεργετικά στη δημοτικότητα της διαφήμισης. Από του χρόνου θα φοράει τη φανέλα των Ατλάντα Ντριμ, δουλεύοντας παράλληλα ως μοντέλο στους διασημότερους οίκους μόδας του πλανήτη.