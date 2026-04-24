«Εισβολή» της Ζωής στην Επιθεώρηση Εργασίας για καταγγελίες κατά της Πλεύσης-Συνελήφθη ο προϊστάμενος

«Γυαλιά καρφιά» επιχείρησε να τα κάνει η Ζωή Κωνσταντοπούλου στο τμήμα επιθεώρησης εργασιακών σχέσεων ανατολικού τομέα Αθηνών που εδρεύει στην Πατησίων στη διάρκεια της εξέτασης δυο υποθέσεων που αφορούσαν την Πλεύση Ελευθερίας.

Οι δυο καταγγελίες για καταβολή δεδουλευμένων και βία - παρενόχληση που είχαν γίνει από πρώην εργαζόμενους, είχαν φτάσει στο σημείο της διαμεσολάβησης, όταν σύμφωνα με πληροφορίες η κ. Κωνσταντοπούλου μπήκε στην αίθουσα με ομάδα δικηγόρων και άρχισε να φωνάζει κατά πάντων χαρακτηρίζοντας την Επιθεώρηση Εργασίας «εγκληματική οργάνωση».

Η πρόεδρος της Πλεύση Ελευθερίας υπέβαλε μήνυση με αποτέλεσμα ένα στέλεχος της Επιθεώρησης Εργασίας και συγκεκριμένα ο προϊστάμενος του τμήματος να οδηγηθεί στο ΑΤ Ομόνοιας και να μείνει το βράδυ στο κρατητήριο.

Καθώς λίγο μετά από τις 15:00 η κ. Κωνσταντοπούλου κάλεσε την Άμεση Δράση στην οποία κατήγγειλε πως στελέχη της Επιθεώρησης Εργασίας την εκβίαζαν. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας οδηγήθηκε μαζί με τον προϊστάμενο στο ΑΤ Ομονοίας όπου και συνελήφθη με την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος.

Στους κόλπους της Επιθεώρησης Εργασίας, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, επικρατεί μεγάλος αναβρασμός καθώς στελέχη της υπηρεσίας σημειώνουν πως με τον τρόπο της η κ. Κωνσταντοπούλου, επί της ουσίας, βάζει φωτιά σε μία διαδικασία που ακολουθείται παγίως και τις περισσότερες φορές καταλήγει με διευθέτηση υπέρ των εργαζομένων.