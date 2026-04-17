Ελεάνα Παπαϊωάννου: «Ανήκω στις γυναίκες που είχαν μια άτυχη εγκυμοσύνη»

Η Ελεάνα Παπαϊωάννου μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy day» για την εγκυμοσύνη της η οποία εξελίσσεται ομαλά, αλλά και για μια αποβολή που είχε πριν από δύο χρόνια και της στοίχισε πολύ. «Είχαμε περάσει ένα θεματάκι υγείας με την κόρη μου, τη Θεοδώρα και ήμουν σε μια ζόρικη περίοδο ψυχολογικά και τότε ήταν η στιγμή που έμαθα ότι είμαι έγκυος. Σαν να μου έλεγε η Παναγίτσα, ότι είμαι εδώ! Πιστεύω πιο πολύ, αφού γνώρισα τον άντρα μου.

Δεν είχαμε ξαναπροσπαθήσει στο παρελθόν, ωστόσο ανήκω και εγώ στις γυναίκες, νομίζω στην πλειοψηφία των γυναικών, που κάποια στιγμή είχα κι εγώ μία άτυχη εγκυμοσύνη. Είχα μία αποβολή πριν από περίπου δύο χρόνια. Μας στοίχισε, μας στεναχωρηθήκαμε, και μετά πήγα στο άλλο άκρο, ήμουν στην άρνηση. Μάλλον ήταν άμυνα αυτό, το παθαίνουν πολλές γυναίκες».

«Περιμένουμε κοριτσάκι»

«Ένα μωρό σε μια οικογένεια είναι μια ευλογία. Μπορεί να μην είναι κάτι που το προγραμματίζεις, δόξα τω Θεώ ήρθε ξαφνικά και αβίαστα. Αυτό μας δένει ακόμα πιο πολύ σαν οικογένεια. Τώρα διανύω τον έκτο μήνα, είμαι προς το τέλος. Είναι κοριτσάκι, οπότε με την κόρη μου που είναι 8,5 ετών θα έχουν και μεγάλη διαφορά κι εκείνη θέλει να κάνει λίγο τη μαμά. Είναι κατενθουσιασμένη. Για το όνομα της μικρής θα πάμε λίγο παραδοσιακά και θα βγάλουμε είτε της μαμάς μου που λέγεται Κωνσταντίνα, είτε του μπαμπά μου που λέγεται Απόστολος, Λάκης Παπαϊωάννου, όποιος τον ξέρει από το ποδόσφαιρο».