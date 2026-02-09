Ένοχος ο γνωστός ηθοποιός και σκηνοθέτης για βιασμό και δύο απόπειρες - Κλάματα στο δικαστήριο

Ένοχος κρίθηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών ο γνωστός ηθοποιός και σκηνοθέτης, που είχε καταγγελθεί για σεξουαλικά εγκλήματα, σε μια από τις υποθέσεις του ελληνικού metoo.

Κρίθηκε ένοχος για ένα βιασμό και δύο απόπειρες βιασμού με ψήφους 4-3, μειοψηφούντων του Προέδρου του Δικαστηρίου και δύο ενόρκων.

Το δικαστήριο επέβαλε ποινή φυλάκισης 4 ετών, αναγνωρίζοντας στον κατηγορούμενο το ελαφρυντικό της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη. Διαφωνίες στην έδρα υπηρχαν και για το ύψος της ποινής, ενώ δικαστές και ένορκοι, επίσης κατά πλειοψηφία, αν και αρχικά δεν του χορήγησαν αναστολή, τελικά αποφάσισαν να δοθεί ανασταλτικός χαρακτήρας στην έφεση του κατηγορούμενου, με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

Σε προηγούμενη συνεδρίαση, η εισαγγελέας της έδρας είχε ζητήσει την αθώωση του κατηγορούμενου για το σύνολο των αδικημάτων λόγω αμφιβολιών.

Στο άκουσμα της καταδικαστικής απόφασης οι δύο καταγγέλουσες, ξέσπασαν σε κλάματα, όπως και η σύζυγος του καταδικασθέντα, η οποία ήταν στο πλευρό του καθ’ όλη τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας.