Ένοπλες Δυνάμεις: Νέο επίδομα έως 500 ευρώ τον μήνα - Ποιοι το δικαιούνται

Ένα νέο επίδομα για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων τίθεται σε εφαρμογή, με την Πολιτεία να αναγνωρίζει την αυξημένη ευθύνη όσων αναλαμβάνουν καθήκοντα διοίκησης και θέσεις ευθύνης στην ιεραρχία.

Με την υπογραφή Κοινής Υπουργικής Απόφασης στις 30 Ιουλίου 2026 από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, και τον υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιο για τη δημοσιονομική πολιτική, Θάνο Πετραλιά, ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για τη χορήγηση του επιδόματος διοίκησης σε στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

Το επίδομα είχε θεσπιστεί και συμπεριληφθεί στις προβλέψεις του νέου μισθολογίου, με τον νόμο του ΥΠΕΘΑ (ν. 5265/2026).

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας υλοποιεί με τον τρόπο αυτό ακόμη μία ουσιαστική δέσμευση της «Ατζέντας 2030», αναγνωρίζοντας και επιδοτώντας την αυξημένη διοικητική ευθύνη των στελεχών όλων των βαθμών που ασκούν καθήκοντα διοίκησης στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Για πρώτη φορά θεσπίζεται ειδικό επίδομα διοίκησης για το στρατιωτικό προσωπικό που επιλέγεται και υπηρετεί σε θέσεις ευθύνης και διοίκησης, ανεξάρτητα από βαθμό και κατηγορία.

Το νέο επίδομα αναμένεται να καταβληθεί σε περίπου 2.000 δικαιούχους, με τα ποσά να κυμαίνονται από 100 έως 500 ευρώ τον μήνα, ανάλογα με το επίπεδο και τα καθήκοντα διοίκησης που ασκούν.

Από το σύνολο των δικαιούχων, περίπου το 35% είναι υπαξιωματικοί και το 65% αξιωματικοί. Με αυτόν τον τρόπο, αναδεικνύεται η στόχευση του νέου επιδόματος, ώστε να αναγνωρίζεται η ευθύνη διοίκησης σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας.

Αναδρομικά από τον Οκτώβριο του 2025

Η απόφαση θα εφαρμοστεί για όλους τους δικαιούχους με αναδρομική ισχύ από τον Οκτώβριο του 2025, υλοποιώντας τη σταθερή δέσμευση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και της κυβέρνησης, όπως αυτή διατυπώθηκε στις διατάξεις του ν. 5265/2026.

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας συνεχίζει με συνέπεια την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030», αναδεικνύοντας ως κορυφαίο παράγοντα το ανθρώπινο δυναμικό των Ενόπλων Δυνάμεων και αναγνωρίζοντας έμπρακτα την ανάληψη ευθύνης και την προσφορά των στελεχών τους προς την Πατρίδα.