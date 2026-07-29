Συγκροτούνται νέες Μονάδες στις Ειδικές Δυνάμεις - Η ανατροπή με τους εφέδρους

Νέα σελίδα στην οργάνωση των Ενόπλων Δυνάμεων ανοίγει το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, προχωρώντας στη δημιουργία τριών νέων Μονάδων Ειδικών Επιχειρήσεων στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης «Ατζέντα 2030».

Για πρώτη φορά, δύο από αυτές θα στελεχωθούν αποκλειστικά από εφέδρους των Ειδικών Δυνάμεων, αλλάζοντας ριζικά τον τρόπο αξιοποίησης ενός από τα πλέον εκπαιδευμένα τμήματα της εφεδρείας.

Με Υπουργικές Αποφάσεις που υπέγραψε ο Νίκος Δένδιας, συγκροτούνται τρεις νέες Μονάδες Ειδικών Επιχειρήσεων στην Αττική, την Κεντρική Μακεδονία και τον βόρειο Έβρο, στο πλαίσιο της Νέας Δομής Δυνάμεων.

Η πρωτοβουλία φιλοδοξεί να διορθώσει μία διαχρονική αδυναμία του συστήματος εφεδρείας. Μέχρι σήμερα, χιλιάδες έφεδροι των Ειδικών Δυνάμεων, παρά την απαιτητική εκπαίδευση που είχαν λάβει, απολύονταν με το λεγόμενο «λευκό απολυτήριο», χωρίς να έχουν προκαθορισμένη επιχειρησιακή ένταξη και συγκεκριμένο ρόλο σε περίπτωση ανάγκης.

Το νέο μοντέλο της Εφεδρείας

Με το νέο μοντέλο, κάθε έφεδρος των Ειδικών Δυνάμεων θα εντάσσεται σε συγκεκριμένη Μονάδα, γνωρίζοντας εκ των προτέρων την αποστολή, την περιοχή ευθύνης και τα καθήκοντα που θα αναλάβει. Στόχος του ΥΠΕΘΑ είναι η δημιουργία μιας ενεργής, οργανωμένης και άμεσα αξιοποιήσιμης εφεδρείας, η οποία θα αποτελεί βασικό πυλώνα της επιχειρησιακής ετοιμότητας των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά το γεγονός ότι δύο από τις τρεις νέες Μονάδες θα αποτελούνται αποκλειστικά από εφέδρους, σε μια κίνηση που αναβαθμίζει θεσμικά και επιχειρησιακά τον ρόλο τους στην εθνική άμυνα.

Η συγκρότηση των νέων Μονάδων εντάσσεται στη συνολική αναδιοργάνωση που υλοποιεί το υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Ήδη έχουν δημιουργηθεί Κέντρα Μετεκπαίδευσης Εφέδρων στον Αυλώνα Αττικής και στο Λιτόχωρο Πιερίας, με στόχο τη διατήρηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και τη συνεχή αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εφέδρων.

Όπως έχει δηλώσει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, «ο έφεδρος είναι ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στις Ένοπλες Δυνάμεις και στην ελληνική κοινωνία. Ενσαρκώνει το διαχρονικό ιδανικό του Στρατού των Πολιτών, που εδώ και περισσότερα από 2.500 χρόνια αποτελεί την ελληνική προσέγγιση για την άμυνα της Πατρίδας».