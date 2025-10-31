Επικίνδυνες εικόνες: Μικροί Ρομά κρέμονται από αυτοκίνητα στην Πάτρα

Εικόνες σοκ αντικρίζουν οδηγοί και περαστικοί στη διασταύρωση των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου και Ακρωτηρίου, στην Πάτρα.



Μικροί Ρομά στην προσπάθειά τους να αποσπάσουν μερικά κέρματα από διερχόμενους οδηγούς δεν διστάζουν να κρεμαστούν από τα αυτοκίνητά τους, προκειμένου να τους αναγκάσουν να τους δώσουν χρήματα.



Ο κίνδυνος, όπως επισημαίνουν μέλη της ομάδας «Πάτρα, αυτά που δεν λέγονται» στο Facebook, που δημοσιοποίησαν και τις φωτογραφίες, είναι άμεσος για τραυματισμούς και πρόκληση τροχαίων.

