Ελλάδα Πάτρα Ρομά Local News

Επικίνδυνες εικόνες: Μικροί Ρομά κρέμονται από αυτοκίνητα στην Πάτρα

Δυστυχώς παρόμοιες εικόνες καταγράφονται σχεδόν καθημερινά στη διασταύρωση των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου και Ακρωτηρίου.

Facebook «Πάτρα, αυτά που δεν λέγονται»
Facebook «Πάτρα, αυτά που δεν λέγονται»
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Εικόνες σοκ αντικρίζουν οδηγοί και περαστικοί στη διασταύρωση των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου και Ακρωτηρίου, στην Πάτρα.

Μικροί Ρομά στην προσπάθειά τους να αποσπάσουν μερικά κέρματα από διερχόμενους οδηγούς δεν διστάζουν να κρεμαστούν από τα αυτοκίνητά τους, προκειμένου να τους αναγκάσουν να τους δώσουν χρήματα.

Ο κίνδυνος, όπως επισημαίνουν μέλη της ομάδας «Πάτρα, αυτά που δεν λέγονται» στο Facebook, που δημοσιοποίησαν και τις φωτογραφίες, είναι άμεσος για τραυματισμούς και πρόκληση τροχαίων.

Facebook
Facebook

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Πάτρα Ρομά Local News

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader