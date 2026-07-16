Επίσημο: Οριστικό αντίο της OnePlus σε Ευρώπη και ΗΠΑ

Η OnePlus περνά σε μια από τις πιο σημαντικές στρατηγικές αναδιπλώσεις της ιστορίας της, καθώς ανακοίνωσε την αποχώρησή της από την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική. Η εξέλιξη σηματοδοτεί το τέλος μιας παρουσίας που είχε χτίσει ισχυρό κοινό χάρη στις επιθετικές τιμές και τα δυνατά τεχνικά χαρακτηριστικά των συσκευών της.



Το νέο πλάνο

Σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν, η απόφαση εντάσσεται σε ευρύτερη αναδιάρθρωση του ομίλου Oppo, στον οποίο ανήκει η OnePlus. Η εταιρεία φέρεται να μετατοπίζει το βάρος της σε αγορές όπως η Κίνα και η Ινδία, ενώ ταυτόχρονα περιορίζει ή ανακατανέμει τη διεθνή της παρουσία. Η αλλαγή δεν αφορά μόνο τη μελλοντική γκάμα προϊόντων, αλλά και τη γενικότερη θέση της OnePlus στο δυτικό οικοσύστημα των smartphones. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι δεν αναμένονται νέες κυκλοφορίες για τις αγορές της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής, με τις πωλήσεις να περιορίζονται στα υπάρχοντα αποθέματα.



Τι ισχύει για όσους έχουν συσκευή OnePlus

Για τους κατόχους συσκευών OnePlus, η εικόνα είναι πιο καθησυχαστική. Τα ρεπορτάζ αναφέρουν ότι η υποστήριξη, οι εγγυήσεις και οι ενημερώσεις λογισμικού θα συνεχιστούν για τον κύκλο ζωής των συσκευών που έχουν ήδη διατεθεί, αν και το μέλλον του after-sales σε τοπικό επίπεδο παραμένει ένα σημείο συζήτησης. Η αποχώρηση της OnePlus από τη Δύση αφήνει επίσης ένα κενό στην κατηγορία των value-for-money Android smartphones, καθώς η μάρκα είχε συνδεθεί με μια προσέγγιση περισσότερο για τους «tech enthusiasts», προσφέροντας ναυαρχίδες με πιο προσιτό κόστος από τον ανταγωνισμό.



Επίσημες δηλώσεις

Το ελληνικό γραφείο επικοινωνίας της Oppo έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Μετά από προσεκτική αξιολόγηση, η OnePlus δεν θα προχωρήσει πλέον στη διάθεση νέων προϊόντων στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική. Τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των υφιστάμενων χρηστών, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης μετά την πώληση, των ενημερώσεων λογισμικού και των ενημερώσεων ασφαλείας, θα συνεχίσουν να διασφαλίζονται πλήρως».



Σε ότι αφορά την «μαμα» Opo, εκδόθηκε η εξής ανακοίνωση: «Με στόχο την περαιτέρω ενοποίηση των πόρων και την ενίσχυση της συνέργειας της παγκόσμιας στρατηγικής προϊόντων, η realme θα επικεντρωθεί στις αγορές του εξωτερικού και δεν θα λανσάρει πλέον νέα προϊόντα στην Κίνα. To roadmap των προϊόντων της OnePlus στην Κίνα παραμένει αμετάβλητο. Τόσο η realme όσο και η OnePlus θα συνεχίσουν να προσφέρουν στους χρήστες κορυφαίες εμπειρίες στον τομέα του gaming και των επιδόσεων».