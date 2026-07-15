Nothing Phone 4a: μια από τις πιο ενδιαφέρουσες προτάσεις στα smartphones του 2026

Το Nothing Phone 4a είναι μια από τις πιο ενδιαφέρουσες mainstream προτάσεις του 2026, συνδυάζοντας διαφορετικό σχεδιασμό, πολύ καλή οθόνη και ισορροπημένες επιδόσεις σε προσιτή τιμή. Απευθύνεται σε χρήστες που θέλουν ένα καθημερινό smartphone με χαρακτήρα, χωρίς να θυσιάζουν εμπειρία χρήσης και αυτονομία.

Σχεδιασμός και Glyph Bar: το «διαφορετικό» mid range

Το Nothing Phone 4a διατηρεί τον διαφανή σχεδιασμό της εταιρείας, με γυάλινη πλάτη και νέο camera bar σε σχήμα «χαπιού» από αλουμίνιο, που του δίνει premium παρουσία σε μια κατά τα άλλα mid range κατηγορία. Η προστασία Corning Gorilla Glass 7i στο πίσω μέρος και η αυξημένη αντοχή σε κάμψη (έως 34% σε σχέση με το 3a) σημαίνουν ότι αντέχει καλύτερα στην καθημερινή χρήση, ακόμη και χωρίς θήκη. Στο πίσω μέρος βρίσκεται και το ανανεωμένο Glyph Interface: πλέον σε μορφή μιας ενιαίας «Glyph Bar» με 63 mini LED, έως και 40% πιο φωτεινά από τις προηγούμενες εκδόσεις.

Οθόνη και καθημερινή εμπειρία

Στην πρόσοψη, το Nothing Phone 4a προσφέρει AMOLED οθόνη 6,78" ανάλυσης 1.5K με δυναμικό ρυθμό ανανέωσης 30-120Hz. Στην πράξη, η υψηλότερη ανάλυση από το κλασικό Full HD+ δίνει πιο καθαρό κείμενο και βίντεο, ενώ τα 120Hz κάνουν το scrolling και το UI να φαίνονται σαφώς πιο ομαλά – κάτι που ακόμα και ένας μη power user αντιλαμβάνεται αμέσως. Η μέγιστη φωτεινότητα που φτάνει τα 4.500 nits (και περίπου 1.600 nits σε εξωτερικούς χώρους) βοηθάει σημαντικά σε χρήση κάτω από ήλιο, ιδανικό για social, φωτογραφίες και πλοήγηση.



Κάμερες: πραγματικά χρήσιμες αναβαθμίσεις

Το Phone 4a έρχεται με τριπλό σύστημα καμερών: βασικό αισθητήρα 50MP Samsung GN9 με OIS, 8MP ultrawide και 50MP periscope τηλεφακό με 3,5x οπτικό zoom και επίσης OIS. Σε καθημερινό σενάριο, αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης καλύπτει άνετα από φωτογραφίες τοπίου μέχρι πορτρέτα και zoom χωρίς να καταφεύγει σε «βρώμικο» ψηφιακό ζουμ. Η Nothing αξιοποιεί τον TrueLens Engine 4 και Ultra XDR για φωτογραφίες και 4K βίντεο, κάτι που στις πρώτες δοκιμές μεταφράζεται σε πιο ισορροπημένα χρώματα και καλύτερα νυχτερινά πλάνα για την κατηγορία τιμής. Η εμπρόσθια κάμερα στα 32MP είναι ιδιαίτερα σημαντική για video calls και social περιεχόμενο, έναν τομέα όπου πολλοί mainstream χρήστες εστιάζουν καθημερινά.



Επιδόσεις, μπαταρία και software

Στο εσωτερικό βρίσκουμε τον Snapdragon 7s Gen 4, μαζί με 8 ή 12GB RAM και αποθηκευτικό χώρο 128 ή 256GB. Για έναν μέσο χρήστη, αυτό σημαίνει άνετη πλοήγηση σε social apps, multitasking, ελαφρύ gaming και γενικά ομαλή εμπειρία χωρίς lags, ακριβώς στο επίπεδο που περιμένει κανείς από ένα σύγχρονο mid range. Η μπαταρία 5.080mAh προσφέρει άνετα μια πλήρη ημέρα χρήσης, με τη Nothing να υπόσχεται ότι διατηρεί πάνω από το 90% της χωρητικότητας μετά από 1.200 κύκλους φόρτισης. Η φόρτιση 50W μέσω USB Power Delivery φέρνει το 50% σε περίπου 22 λεπτά και πλήρη φόρτιση σε κάτω από μία ώρα, κάτι εξαιρετικά πρακτικό για όσους φορτίζουν συχνά «στο πόδι». Το Nothing OS 4.1 πάνω σε Android 16 προσφέρει καθαρό, ελαφρύ UI με μερικά έξυπνα visual touches, χωρίς bloatware και χωρίς να μπερδεύει τον mainstream χρήστη.



Γιατί αξίζει να το κοιτάξει ένας χρήστης

Συνολικά, το Nothing Phone 4a ξεχωρίζει γιατί συνδυάζει premium σχεδιασμό, πολύ καλή οθόνη, δυνατές κάμερες και τίμια αυτονομία, σε τιμή που ξεκινά γύρω στα 369 ευρώ στην ελληνική αγορά. Δεν στοχεύει στους «φανατικούς με τα τεχνικά χαρακτηριστικά», αλλά σε χρήστες που θέλουν ένα τηλέφωνο που φαίνεται και νιώθει διαφορετικό, χωρίς να κάνουν συμβιβασμό στη καθημερινή εμπειρία.