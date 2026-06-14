Επίθεση στη νότια Βηρυτό: Το Ισραήλ «δοκιμάζει» την εύθραυστη προσυμφωνία ΗΠΑ – Ιράν

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινές επιθέσεις στα νότια προάστια της Βηρυτού, σύμφωνα με τις λιβανέζικες αρχές, στην τελευταία στρατιωτική κλιμάκωση που, σύμφωνα με παρατηρητές, θα μπορούσε να εκτροχιάσει τις ευαίσθητες ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.



Ισραηλινά αεροσκάφη έπληξαν την Κυριακή (14/6) την περιοχή Νταχίγιε της Βηρυτού, και ειδικότερα τη συνοικία Γκομπέιρι, σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου (NNA). Το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ανέφερε ότι οι επιδρομές στόχευαν υποδομές της Χεζμπολάχ. Όπως τονίστηκε, ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε πλήγματα εναντίον «στόχων της Χεζμπολάχ» στη Νταχίγιε, σε απάντηση στα πυρά της ένοπλης λιβανέζικης οργάνωσης προς το ισραηλινό έδαφος. Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι η Χεζμπολάχ εκτόξευσε τρεις βλήματα προς το βόρειο Ισραήλ, σε αυτό που χαρακτήρισε ως κατάφωρη παραβίαση της εκεχειρίας.



Η τελευταία κλιμάκωση στον Λίβανο -όπου το Ισραήλ πραγματοποιεί καθημερινές αεροπορικές επιθέσεις και χερσαία επίθεση στο νότο- θα μπορούσε να επηρεάσει τις διαπραγματεύσεις για ένα μνημόνιο κατανόησης (MoU) μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

Οι δύο πλευρές έχουν δώσει διαφορετικά χρονοδιαγράμματα για το πότε θα μπορούσε να υπογραφεί η συμφωνία, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να υποστηρίζει ότι η συμφωνία θα επικυρωθεί την Κυριακή. Ο εκπρόσωπος του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ, είχε δηλώσει ότι μια συμφωνία ήταν κοντά, αλλά δεν θα υπογραφόταν σήμερα.



Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, το Ιράν κατέστησε σαφές ότι οι επιθέσεις στη νότια Βηρυτό αποτελούσαν κόκκινη γραμμή. Όταν το Ισραήλ χτύπησε τελευταία φορά τα προάστια της Βηρυτού πριν από μια εβδομάδα, το Ιράν απάντησε εκτοξεύοντας πυραύλους κατά του Ισραήλ και ο Τραμπ απαίτησε αυτοσυγκράτηση από τον Νετανιάχου σε μια οργισμένη τηλεφωνική κλήση, σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης.



Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν και πρόεδρος του κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε την Κυριακή ότι οι τελευταίες ισραηλινές επιθέσεις στη Βηρυτό κατέδειξαν ότι οι ΗΠΑ «είτε δεν έχουν τη βούληση να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις τους είτε την ικανότητα να το πράξουν». «Αν δεν έχεις τη θέληση και την ικανότητα να εκπληρώσεις τις δεσμεύσεις σου, δεν είναι δυνατόν να μιλήσεις για συνέχιση της πορείας», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.



Ο Σαρντάρ Ασαντί, αξιωματούχος του Κεντρικού Στρατηγείου Χατάμ αλ-Ανμπίγια του ιρανικού στρατού, δήλωσε επίσης ότι οι ισραηλινές επιθέσεις «δεν θα μείνουν αναπάντητες», ανέφερε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Μιζάν.

