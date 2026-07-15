Επιβεβαιωμένο κρούσμα ιού του Δυτικού Νείλου στη Γλυφάδα - Ψεκασμοί την Πέμπτη

Επιβεβαιωμένο κρούσμα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφηκε στη Γλυφάδα, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) και του Δήμου της περιοχής.

Μετά την επιβεβαίωση του κρούσματος, ο Δήμος Γλυφάδας ανακοίνωσε ότι την Πέμπτη (15/7) θα πραγματοποιηθούν προγραμματισμένοι ψεκασμοί σε δρόμους της πόλης, στο πλαίσιο των μέτρων περιορισμού του κινδύνου μετάδοσης του ιού.

Οι κάτοικοι των περιοχών όπου θα πραγματοποιηθούν οι παρεμβάσεις ενημερώθηκαν με ανακοινώσεις που έχουν θυροκολληθεί από σήμερα, Τετάρτη (15/7). Οι αρμόδιες αρχές καλούν τους πολίτες να μην αφήσουν απλωμένα ρούχα ή άλλα αντικείμενα στα μπαλκόνια κατά τη διάρκεια των ψεκασμών και να κρατήσουν τα κατοικίδιά τους εντός των κατοικιών.

Υπενθυμίζεται ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται κυρίως μέσω του τσιμπήματος μολυσμένων κοινών κουνουπιών και δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Οι υγειονομικές αρχές συνιστούν στους πολίτες να τηρούν σχολαστικά τα μέτρα ατομικής προστασίας από τα κουνούπια.

Ο Δήμος Γλυφάδας επισημαίνει ότι βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της κατάστασης και απευθύνει έκκληση στους πολίτες να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα ατομικής προστασίας από τα κουνούπια, όπως η χρήση εγκεκριμένων εντομοαπωθητικών, η τοποθέτηση σιτών, η χρήση κατάλληλου ρουχισμού και η απομάκρυνση στάσιμων νερών από τους χώρους κατοικίας τους.