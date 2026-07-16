Έρχονται αλλαγές στην Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων – Τα σενάρια που βρίσκονται στο τραπέζι

Παρεμβάσεις στην Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) φαίνεται οτι επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο, με στόχο να περιοριστούν οι επιβαρύνσεις για περίπου 400.000 συνταξιούχους που καταβάλλουν σήμερα την ειδική κράτηση στις κύριες συντάξεις τους. Τα σενάρια που εξετάζονται προβλέπουν έναν δικαιότερο τρόπο υπολογισμού της εισφοράς, ο οποίος σε ορισμένες περιπτώσεις θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και σε μείωση των κρατήσεων κατά 50% ή και περισσότερο.

Οι αλλαγές εξετάζονται τόσο υπό το πρίσμα των κυβερνητικών παρεμβάσεων που προετοιμάζονται ενόψει της ΔΕΘ όσο και της εκκρεμότητας που υπάρχει γύρω από τον τρόπο υπολογισμού της ΕΑΣ, ο οποίος έχει αποτελέσει αντικείμενο έντονου προβληματισμού τα τελευταία χρόνια.

Φωτ.: Eurokinissi

Στο τραπέζι νέο μοντέλο υπολογισμού

Το βασικό σενάριο προβλέπει την αλλαγή της φιλοσοφίας υπολογισμού της εισφοράς. Σήμερα, όταν μια σύνταξη υπερβεί το εκάστοτε όριο της κλίμακας, ο αντίστοιχος συντελεστής εφαρμόζεται στο σύνολο της σύνταξης και όχι μόνο στο ποσό που υπερβαίνει το όριο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μικρές αυξήσεις στις συντάξεις να οδηγούν σε δυσανάλογα μεγάλες κρατήσεις.

Η πρόταση που βρίσκεται στο τραπέζι προβλέπει η εισφορά να επιβάλλεται μόνο στο τμήμα της σύνταξης που υπερβαίνει το αφορολόγητο όριο, κατά το πρότυπο της φορολογικής κλίμακας.

Εφόσον υιοθετηθεί αυτό το μοντέλο, οι κρατήσεις θα περιοριστούν αισθητά για το σύνολο σχεδόν των συνταξιούχων που καταβάλλουν σήμερα ΕΑΣ.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση συνταξιούχου με κύρια σύνταξη 2.500 ευρώ. Με το ισχύον καθεστώς εφαρμόζεται συντελεστής 7% σε ολόκληρο το ποσό της σύνταξης, με αποτέλεσμα η μηνιαία κράτηση να ανέρχεται στα 175 ευρώ.

Εάν όμως η εισφορά επιβαλλόταν μόνο στο ποσό που υπερβαίνει τα 1.400 ευρώ, τότε η κράτηση θα υπολογιζόταν στα 1.100 ευρώ της διαφοράς και όχι στο σύνολο της σύνταξης, μειώνοντας σημαντικά το τελικό ποσό που παρακρατείται κάθε μήνα.

Νέες κλίμακες κρατήσεων

Παράλληλα εξετάζεται η αναμόρφωση των υφιστάμενων κλιμακίων της ΕΑΣ.

Το σενάριο προβλέπει περισσότερες ενδιάμεσες κλίμακες, ώστε να περιοριστούν τα απότομα «άλματα» στις κρατήσεις όταν μια σύνταξη αυξάνεται κατά λίγα ευρώ.

Με αυτόν τον τρόπο θα αντιμετωπιστεί μία από τις βασικές στρεβλώσεις του σημερινού συστήματος, όπου μια μικρή αύξηση της σύνταξης μπορεί να οδηγήσει σε μετάβαση σε υψηλότερο συντελεστή και τελικά σε μικρότερη καθαρή σύνταξη.

Τις μεγαλύτερες μειώσεις στις κρατήσεις αναμένεται να δουν όσοι λαμβάνουν κύριες συντάξεις από περίπου 1.700 έως 2.300 ευρώ, καθώς στις συγκεκριμένες κλίμακες παρατηρούνται σήμερα οι μεγαλύτερες στρεβλώσεις.

Σημαντικό όφελος θα προκύψει φυσικά και για τους συνταξιούχους με υψηλότερες αποδοχές, ιδιαίτερα για όσους λαμβάνουν κύριες συντάξεις άνω των 2.500 ευρώ, όπου οι μηνιαίες κρατήσεις της ΕΑΣ μπορεί να ξεπερνούν ακόμη και τα 150 ή 200 ευρώ.

Συνδέεται με τις αυξήσεις των συντάξεων

Η αναμόρφωση της ΕΑΣ αποτελεί μία από τις παρεμβάσεις που εξετάζονται ώστε οι αυξήσεις των συντάξεων να περνούν ουσιαστικότερα στην τσέπη των δικαιούχων.

Ήδη από φέτος εφαρμόζεται η αναπροσαρμογή των εισοδηματικών ορίων της εισφοράς με βάση το ποσοστό αύξησης των συντάξεων, ώστε να αποφεύγεται η μετάβαση σε υψηλότερη κλίμακα μόνο λόγω της ετήσιας αύξησης.

Το επόμενο βήμα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είναι η συνολική αναμόρφωση του τρόπου υπολογισμού της κράτησης, ώστε να αποκτήσει περισσότερο αναλογικό χαρακτήρα.

Σε κάθε περίπτωση οι οριστικές αποφάσεις δεν έχουν ακόμη ληφθεί. Ωστόσο η αναμόρφωση της ΕΑΣ συγκαταλέγεται στα μέτρα που βρίσκονται στο τραπέζι ενόψει των ανακοινώσεων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Κι αυτό διότι το οικονομικό επιτελείο αναζητά παρεμβάσεις που θα ενισχύσουν το διαθέσιμο εισόδημα των συνταξιούχων χωρίς να προκαλούν υπέρμετρη δημοσιονομική επιβάρυνση.



