e-ΕΦΚΑ: Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Αυγούστου και Σεπτεμβρίου - Όλες οι ημερομηνίες

Κάνε κλικ και δες περισσότερο Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Το πρόγραμμα καταβολής των συντάξεων για τους επόμενους μήνες ανακοίνωσε ο e-ΕΦΚΑ, με τις πληρωμές να πραγματοποιούνται σταδιακά ανάλογα με το Ταμείο προέλευσης και την κατηγορία των συνταξιούχων.

Οι πρώτες καταβολές για τις συντάξεις Αυγούστου 2026 θα ξεκινήσουν την Τρίτη 28 Ιουλίου, ενώ θα ακολουθήσει η δεύτερη φάση πληρωμών δύο ημέρες αργότερα.

Οι ημερομηνίες πληρωμής για τις συντάξεις Αυγούστου 2026

Σύμφωνα με τον e-ΕΦΚΑ, την Τρίτη 28 Ιουλίου 2026 θα καταβληθούν:

οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ),

οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, σύμφωνα με τον νόμο 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (μισθωτών και μη μισθωτών από 1/1/2017 και έπειτα),

όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, τόσο για μισθωτούς όσο και για μη μισθωτούς.

Η δεύτερη πληρωμή θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026 και αφορά:

τις κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, Λοιπών Εντασσόμενων Ταμείων όπως ΤΣΕΑΠΓΣΟ και ΤΣΠ-ΗΣΑΠ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ),

καθώς και τις κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Οι ημερομηνίες για τις συντάξεις Σεπτεμβρίου 2026

Το ίδιο χρονοδιάγραμμα ακολουθείται και για τις συντάξεις Σεπτεμβρίου, με τις πληρωμές να ξεκινούν στα τέλη Αυγούστου.

Την Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026 θα καταβληθούν:

οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ),

οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη δημιουργία του ΕΦΚΑ και μετά μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ,

όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα.

Την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026 θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή για:

τις κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, Λοιπών Εντασσόμενων Ταμείων, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ),

τις κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Οι ημερομηνίες ακολουθούν τον καθιερωμένο διαχωρισμό του e-ΕΦΚΑ μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών συνταξιούχων.