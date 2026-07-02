Εθνική Γερμανίας: Τελειώνει ο Νάγκελσμαν και ο Κλοπ είναι... προ των πυλών

Η εθνική Γερμανίας αποκλείστηκε από το Παγκόσμιο Κύπελλο πρόωρα και μάλιστα παρουσιάζοντας κακή αγωνιστική εικόνα. Αυτή ήταν ακόμα μια αποτυχία των Γερμανών τα τελευταία χρόνια, μετά τους αποκλεισμούς στη φάση των ομίλων το 2018 και το 2022.

Φυσικά την μεγαλύτερη κριτική την δέχεται ο προπονητής της μάνσαφτ, Γιούλιαν Νάγκελσμαν, ο οποίος όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ στην Γερμανία δεν κατάφερε να δημιουργήσει ένα σύνολο με συνοχή ούτε να βρει λύσεις στα προβλήματα της ομάδας. Από το 2023 που ανέλαβε την ομάδα, η μοναδική θετική πορεία της ομάδας ήταν όταν έφτασε μέχρι τα προημιτελικά στο Euro 2024 οπού και αποκλείστηκε από την μετέπειτα πρωταθλήτρια Ισπανία.

Όπως αναφέρει η Bild, η Γερμανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (DFB) αποφάσισε να λύσει την συνεργασία της με τον 37χρονο τεχνικό που έχει συμβόλαιο μέχρι το 2028, με την αποζημίωσή του να αναμένεται να φτάσει κοντά στα 7 εκατομμύρια. Μάλιστα η πρώτη επιλογή των Γερμανών για τον αντικαταστάτη του Νάγκελσμαν φαίνεται να είναι ο Γιούργκεν Κλοπ, ο οποίος είχε δηλώσει πρόσφατα ότι είναι έτοιμος να επιστρέψει στους πάγκους και είχε πει πως εάν του γίνει πρόταση θα ήθελε να κάτσει στον πάγκο της χώρας του.

Άλλα ονόματα που ακούγεται να υπάρχουν στο τραπέζι είναι αυτό του Ράλφ Ράγκνικ που είναι προπονητής στην εθνική Αυστρίας και φυσικά του Πεπ Γκουαρδιόλα, πρώην προπονητή και της Μπάγερν Μονάχου, που έφυγε από την Μάντσεστερ Σίτι, γνωρίζει την γλώσσα και την γερμανική κουλτούρα και πραγματικότητα και είναι πλέον διαθέσιμος στην αγορά.