Η Αγγλία έσπασε ρεκόρ 60 χρόνων και ο σπουδαίος Κέιν ξεπέρασε τον Πελέ

Η Αγγλία έκανε μεγάλη ανατροπή κόντρα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και παρόλο που βρέθηκε πίσω στο σκόρ μόλις στο 7', κατάφερε να το γυρίσει με τον μυθικό Χάρι Κέιν να αναλαμβάνει πάλι δράση και να στέλνει την εθνική ομάδα της χώρας του στην φάση των «16».

Ο Άγγλος επιθετικός που πήρε από το χέρι την ομάδα του και την οδήγησε στην ανατροπή, συνέβαλε τα μέγιστα στο να σπάσει μια συνθήκη που κρατούσε 60 ολόκληρα χρόνια. Συγκεκριμένα η Αγγλία είχε να αντρέψει παιχνίδι στην νοκ-άουτ φάση από το πολύ μακρινό 1966, όταν το έκανε τότε στον τελικό απέναντι στην Δυτική Γερμανία και είχε επικρατήσει τελικά με 4-2.

Παράλληλα ο Χάρι Κέιν με τα δυο του άκρως σημαντικά τέρματα έφτασε τα 13 γκολ σε τελικές φάσεις Παγκοσμίων Κυπέλλων και ξεπέρασε τον θρυλικό Πελέ που είχε σταματήσει στα 12. Πέρα από αυτό, έγινε και ο πρώτος 'Αγγλος που σκοράρει δυο φορές σε ένα ματς σε σε νοκ άουτ αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά τον Γκάρι Λίνεκερ, ο οποίος είχε πετύχει δύο γκολ στον προημιτελικό απέναντι στο Καμερούν το 1990.