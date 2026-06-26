Πώς θα εφαρμόζεται το νέο τέλος 3 ευρώ στα δέματα από Temu και Shein - Αναλυτικές οδηγίες

Με την εγκύκλιο 2029/2026 της ΑΑΔΕ δίνονται αναλυτικές οδηγίες για την εφαρμογή του νέου καθεστώτος στα δέματα από Shein και Temu, με στόχο την ομοιόμορφη εφαρμογή του από τις τελωνειακές αρχές και τους εμπλεκόμενους φορείς.

Από την 1η Ιουλίου 2026 τίθενται σε ισχύ σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, νέοι δασμολογικοί κανόνες για ηλεκτρονικές αγορές έως 150 ευρώ από τρίτες χώρες, καθώς και ειδικό εισαγωγικό τέλος 3 ευρώ ανά διακριτό είδος αγαθού.

Το μέτρο είναι μεταβατικό και θα ισχύσει έως τις 30 Ιουνίου 2028, οπότε και θα εφαρμοστεί το κανονικό δασμολογικό καθεστώς με βάση τη δασμολογική κατηγορία κάθε προϊόντος.

Μέχρι τότε, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (ΕΒΕΠ) παραθέτει 10 βασικές οδηγίες για την εφαρμογή του μέτρου:

Η επιβάρυνση των 3 ευρώ υπολογίζεται ανά είδος προϊόντος και όχι ανά αποστολή.

Κάθε διαφορετικό προϊόν σε ένα πακέτο (π.χ. βιβλίο, σημειωματάριο, στυλό) θεωρείται ξεχωριστό είδος και επιβάλλεται αντίστοιχη χρέωση.

Πανομοιότυπα προϊόντα στο ίδιο πακέτο θεωρούνται ένα είδος και επιβαρύνονται με ένα τέλος 3 ευρώ.

Το τέλος καταβάλλεται στις τελωνειακές αρχές από τον διασαφιστή της εισαγωγής (πλατφόρμα, πωλητής ή μεταφορική εταιρεία).

Σε περίπτωση επιστροφής προϊόντος λόγω αλλαγής γνώμης, το τέλος δεν επιστρέφεται.

Επιστροφή του τέλους προβλέπεται μόνο σε περιπτώσεις ελαττωματικών προϊόντων ή μη συμμόρφωσης με τη σύμβαση, σύμφωνα με την τελωνειακή διαδικασία.

Το νέο τέλος δεν επηρεάζει το καθεστώς ΦΠΑ στις ηλεκτρονικές εισαγωγές.

Ο ΦΠΑ συνεχίζει να καταβάλλεται μέσω του συστήματος IOSS όταν αυτό εφαρμόζεται.

Σε ειδικές ρυθμίσεις, ο ΦΠΑ αποδίδεται κατά τον τελωνισμό από τον καταναλωτή.

Οι ρυθμίσεις δεν επηρεάζουν αγορές και αποστολές εντός Ελλάδας ή εντός ΕΕ.

Το ΕΒΕΠ επισημαίνει ότι οι οδηγίες αυτές στοχεύουν στη σωστή εφαρμογή του νέου πλαισίου και στην αποφυγή παρερμηνειών κατά τη διαδικασία των ηλεκτρονικών αγορών από τρίτες χώρες.