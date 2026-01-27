Φαγητό που θα πεταγόταν στο 1/3 της τιμής: Οι εφαρμογές που χτυπούν ακρίβεια και σπατάλη σε Ελλάδα

Η σπατάλη τροφίμων είναι ένα από τα πιο κρίσιμα θέματα που «πληγώνουν» τον πλανήτη. Οι τιμές που παίρνουν την ανιούσα από την άλλη, είναι ο παράγοντας που «πληγώνει» το πορτοφόλι μας. Κάπως έτσι, μια ομάδα τεσσάρων νέων ανθρώπων σκέφτηκε να βρει το «αντίδοτο» και στα δύο αυτά προβλήματα.

Συνδύασε επιχειρήσεις με καταναλωτές, σε μια δωρεάν εφαρμογή που σου επιτρέπει να εντοπίζεις καταστήματα εστίασης τα οποία λίγο πριν κατεβάσουν ρολά για την ημέρα, σου προσφέρουν πακέτα με τα προϊόντα που πωλούν στο ένα τρίτο της αρχικής τους τιμής. Φούρνοι, ζαχαροπλαστεία, ακόμη και μανάβικα. Έτσι για παράδειγμα, για ένα πακέτο που θα πλήρωνε ο καταναλωτής 15 ευρώ, αρκούν μόλις 5 ευρώ!

Mystery Pot ή αλλιώς… «μυστηριώδες δοχείο». Εντοπίσαμε τη συνιδρύτρια Μαρία Τσεκουρά στην Ελβετία όπου ζει και εργάζεται τα τελευταία χρόνια κι εκείνη μας μίλησε για την ιδέα αλλά και για το πώς λειτουργεί το συγκεκριμένο application που ίδρυσαν μαζί με τους Δημήτρη και Κωνσταντίνο Σεϊνταρίδη καθώς και τον Ιπποκράτη Κουφατζή. Και γιατί Mystery; Γιατί κάθε επιχειρηματίας προσφέρει στον πελάτη μέσω της εφαρμογής, τα προϊόντα που του έχουν μείνει στο ράφι, λίγο πριν κλείσει το κατάστημά του. Γι αυτό και το περιεχόμενο αλλάζει καθημερινά…

«Το ερέθισμα ήρθε από την Ελβετία, γιατί τα τελευταία χρόνια ζούμε εδώ. Είδαμε λοιπόν ότι στην Ελβετία υπήρχε αντίστοιχη εφαρμογή σαν το Mystery Pot, η οποία μάλιστα μας άρεσε διότι τη χρησιμοποιήσαμε μια φορά και μάλιστα σε μια χώρα όπου οι τιμές είναι αρκετά πιο υψηλές. Επίσης -επειδή ως άνθρωποι είμαστε no waste, δηλαδή κατά της σπατάλης- μας άρεσε το γεγονός ότι δεν πετιέται φαγητό. Έτσι σ’ ένα ταξίδι που κάναμε στην Ελλάδα, ψάξαμε από περιέργεια και είδαμε ότι δεν υπήρχε κάτι παρόμοιο, γι αυτό και το υλοποιήσαμε.

Βγήκαμε στον «αέρα» το 2023 με τη σκέψη ότι έχει θετικά για όλους. Για τον πελάτη εννοείται ότι παίρνει κάτι πολύ πιο οικονομικό, αλλά συμβάλλει με τον τρόπο αυτό και στη μείωση της σπατάλης τροφίμων. Επίσης γνωρίζει νέα καταστήματα που ίσως να μην είχε επισκεφθεί προηγουμένως και τώρα έχει τη δυνατότητα να πάει σε κάποιο από αυτά που μπορεί μέχρι στιγμής να μην πήγαινε, ίσως και λόγω τιμών.

-θα θέλατε να μας εξηγήσετε πώς ακριβώς λειτουργεί;

Η εφαρμογή είναι δωρεάν στο κινητό. Την κατεβάζεις κι από εκεί και πέρα βλέπεις μια λίστα καταστημάτων, μεταξύ των οποίων μπορεί να είναι φούρνοι, μανάβικα, εστιατόρια, ακόμα και ξενοδοχεία που τους μένει φαγητό από τον μπουφέ. Οποιοδήποτε κατάστημα έχει τρόφιμα μπορεί να συμμετάσχει στην εφαρμογή. Από εκεί και πέρα ο πελάτης διαλέγει το κατάστημα που θέλει να πάει ή που είναι κοντά του, γιατί είναι μόνο take-away. Κάνει κράτηση πακέτου, μπορεί να κάνει κράτηση για ένα-δύο πακέτα ανάλογα την ποσότητα που θέλει και πόσα διαθέτει κάθε κατάστημα, καθώς ο αριθμός είναι περιορισμένος. Κάθε κατάστημα μπορεί να δίνει δύο έως πέντε πακέτα, ανάλογα τη σπατάλη που έχει.

Κάνει λοιπόν κράτηση του πακέτου, το προπληρώνει και πάει να το παραλάβει την ώρα που αναγράφεται στην εφαρμογή. Εκεί δείχνει την οθόνη του κινητού του και πατάει επιβεβαίωση ότι πήρε το πακέτο του. Έτσι ολοκληρώνεται αυτή η διαδικασία. Και το πακέτο κοστίζει πάντα το ένα τρίτο της αρχικής τιμής που έχουν τα προϊόντα.»

«Σώθηκαν» 180.000 πακέτα φαγητού μέσα σε ένα χρόνο, μόνο από μια εφαρμογή

Το κεφάλαιο της σπατάλης είναι ιδιαίτερα σοβαρό. Η σκληρή πραγματικότητα που καταγράφεται από τα Ηνωμένη Έθνη και την ΕΕ, σοκάρει και απαιτεί λύσεις. Έκθεση του 2025 -The State of Food Security and Nutrition in the World (SOFI 2025)- που δημοσιεύθηκε από πέντε εξειδικευμένους οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών, δείχνει ότι κάπου μεταξύ 638 και 720 εκατομμύρια άνθρωποι αντιμετώπισαν πείνα το 2024. Την ίδια ώρα που στην επίσημη ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αναφέρεται πως στην ΕΕ η ετήσια σπατάλη τροφίμων υπολογίζεται σε πάνω από 59 εκατομμύρια τόνους, που αντιστοιχούν σε 132 κιλά ανά πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι αυτό και η σπατάλη τροφίμων, καθώς και η απώλεια τους που προκύπτει όταν σημαντικές ποσότητες χάνονται προτού φτάσουν στους καταναλωτές, αποτελούν παγκόσμια πρόκληση.

Όταν όμως ο καθένας βάζει το λιθαράκι του κάτι μπορεί ν’ αλλάξει προς το καλύτερο. Οι εφαρμογές που βοηθούν στην αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος είναι αρκετές και πληθαίνουν όσο οι νέες γενιές που μεγάλωσαν με ψηφιακά «ερεθίσματα», ενεργοποιούνται. Juvo, Foodsi, Too Good to Go, FoodCloud, FoodBag. Οι περισσότερες στο εξωτερικό, όμως τα τελευταία χρόνια εμφανίζονται apps και στη χώρα μας, καθώς καλύπτουν μια διπλή ανάγκη -σπατάλη και ακρίβεια- και μάλιστα με ιδιαίτερη επιτυχία. Οι αριθμοί που έχουν στη διάθεσή τους η κυρία Τσεκουρά κι οι συνεργάτες της και παραθέτει το flash.gr, είναι χαρακτηριστικοί και καταγράφουν την ανταπόκριση του κοινού, που αυξάνεται θεαματικά χρόνο με το χρόνο.

Το ίδιο εντυπωσιακά αυξάνονται και οι επιχειρήσεις που «κουμπώνουν» στην εφαρμογή…

2024 - «Σώθηκαν» 100.000 πακέτα - Συνεργασία με 500 επιχειρήσεις σε Ελλάδα/Κύπρο - 50.000 χρήστες

2025 - «Σώθηκαν» 180.000 πακέτα- Συνεργασία με 1.100 επιχειρήσεις σε Ελλάδα/Κύπρο-

150.000 χρήστες

«Ξέρετε, οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων στην αρχή ήταν λίγο διστακτικοί. Ήταν σχετικά πιο δύσκολο να πείσεις τον κόσμο, γιατί στην Ελλάδα ήταν κάτι πολύ καινούργιο το 2023 κι εμείς δεν ήμασταν καθόλου γνωστοί. Παρόλ΄αυτά σιγά-σιγά κινήθηκαν οι επιχειρηματίες. Τους άρεσε η ιδέα. Κατάλαβαν ότι στην εξίσωση έμπαινε και το κέρδος που βγάζουν από τα τρόφιμα που θα πετούσαν και για τα οποία είχαν ήδη ξοδέψει χρήματα και χρόνο. Άλλωστε σε κανέναν επιχειρηματία δεν αρέσει να πετάει τον κόπο του, ουσιαστικά. Πολλοί από αυτούς μάλιστα, είδαν ότι έχει τρομερή κίνηση, γιατί έτσι αρχίζει μια νέα αγορά λίγο πριν κλείσει το κατάστημα. Αποκτούν δηλαδή ξαφνικά, νέους πελάτες.

-Οι περιοχές που καλύπτετε; Υποθέτω ότι σε κάποιες περιοχές δεν έχετε επεκταθεί ακόμα…

Ακριβώς. Ξεκινήσαμε από Αθήνα, πήγαμε στη Θεσσαλονίκη, τώρα έχουμε καταστήματα και στην Πάτρα, στην Καβάλα, στην Δράμα, στην Κύπρο, γιατί η Κύπρος είναι η δεύτερη μεγάλη επέκταση που κάναμε. Συνεπώς υπάρχουν περιοχές στις οποίες δεν έχουμε πάει ακόμα, όμως ψάχνουμε συνεργάτες, δηλαδή άτομα που μένουν εκεί και τους ενδιαφέρει ν’ ασχοληθούν και να βρουν κάποια καταστήματα στις περιοχές που δεν έχουμε πάει. Ωστόσο η ζήτηση του κόσμου είναι τεράστια, σε TikTok, Instagram κλπ, μας ρωτούν πότε θα έρθετε Χίο ή πότε θα έρθετε Κρήτη.

-Οι επιχειρήσεις δίνουν κάποια συνδρομή;

Ναι, ουσιαστικά η συνεργασία με τις επιχειρήσεις ακολουθεί δύο μοντέλα. Είναι είτε μια fixed τιμή σε κάθε πακέτο που πουλάνε, είτε ένα μικρό ποσοστό συνδρομής.»

#savefoodsavemoney ♬ original sound - Mystery Pot @mystery_pot Ενα απίστευτο Mystery Pot σώθηκε με μόνο με 11.88€! Σας ευχαριστούμε για τη συμβολή σας στη μείωση της σπατάλης τροφίμων! 🙌♻️💚 Κατέβασε κι εσύ τη δωρεάν εφαρμογή Mystery Pot και σώσε πακέτα φαγητού από τα αγαπημένα σου καταστήματα στο 1/3 της τιμής! 🍲 @Skevi Hadjicharalambous , thank you! 📽️ #mysterypot_foodsaving

Όσο για το καταναλωτικό κοινό; Φοιτητές και οικογένειες είναι το προφίλ των χρηστών, αφού οι μεγαλύτεροι σε ηλικία δυσκολεύονται να χρησιμοποιήσουν τις εφαρμογές, με τις γυναίκες να αγγίζουν το 60% των πελατών που αξιοποιούν τουλάχιστον τη συγκεκριμένη εφαρμογή.