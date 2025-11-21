Φόροι 2026: Βαρύτερος ο λογαριασμός – Πόσα θα πληρώνουν κάθε μήνα νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Στα 73,477 δισ. ευρώ θα ανέλθουν τα φορολογικά έσοδα του δημοσίου το 2026 αυξημένα κατά 2,498 δισ. ευρώ σε σχέση με φέτος, με τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις να καλούνται να πληρώσουν κάθε μήνα περίπου 6 δισ. ευρώ σύμφωνα με τις προβλέψεις του νέου προϋπολογισμού.



Ο φόρο-λογαριασμός «φουσκώνει» το δεύτερο εξάμηνο του έτους καθώς το συνολικό ποσό φτάνει τα 40.668 δισ. ευρώ από 32,799 δισ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο ενώ ο «βαρύτερος» μήνας είναι ο Ιούλιος με τις πληρωμές να ανέρχονται στα 8,564 δισ. ευρώ και ο «ελαφρύτερος» ο Μάρτιος με 5,014 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα από τον πίνακα του προϋπολογισμού για τη κατανομή των φορολογικών εσόδων σε μηνιαία βάση το 2026 οι εισπράξεις διαμορφώνονται ως εξής:

Ιανουάριος: 6,136 δισ. ευρώ

Φεβρουάριος: 5,724 δισ. ευρώ

Μάρτιος: 5,014 δισ. ευρώ

Απρίλιος: 5,466 δισ. ευρώ

Μάιος: 5,078 δισ. ευρώ

Ιούνιος: 5,381 δισ. ευρώ

Ιούλιος: 8,564 δισ. ευρώ

Αύγουστος: 6,324 δισ. ευρώ

Σεπτέμβριος: 6,412 δισ. ευρώ

Οκτώβριος: 6,679 δισ. ευρώ

Νοέμβριος: 5,728 δισ. ευρώ

Δεκέμβριος: 6,961 δισ. ευρώ.

Όσον αφορά στις πηγές προέλευσης των εσόδων οι βασικοί τροφοδότες είναι ο ΦΠΑ και ο φόρος εισοδήματος. Αναλυτικότερα με βάση την εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού οι εισπράξεις ανά κατηγορία φόρων διαμορφώνονται ως εξής:

Φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών

Τα έσοδα από φόρους επί αγαθών και υπηρεσιών προβλέπεται να ανέλθουν στο ποσό των 40,872 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,658 δισ. ευρώ ή 4,2% έναντι του 2025 με τα έσοδα από το ΦΠΑ να αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των 29, 229 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,603 δισ. ευρώ έναντι του 2025 και τα έσοδα από τους ΕΦΚ στο ποσό των 7,460 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 53 εκατ. ευρώ έναντι της εκτίμησης του 2025.

Φόρος εισοδήματος

Τα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των 26,757 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 690 εκατ. ευρώ ή 2,6% έναντι του 2025. Ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων προβλέπεται να διαμορφωθεί στο ποσό των 15,815 δισ. ευρώ, μειωμένος κατά 75 εκατ. ευρώ έναντι της εκτίμησης του 2025, ως απόρροια των νέων παρεμβάσεων και κυρίως της αναμόρφωσης της κλίμακας φορολογίας εισοδήματος, με εκτιμώμενη απώλεια εσόδων ύψους 1.218 εκατ. ευρώ και παρά την προβλεπόμενη αύξηση των αμοιβών εξαρτημένης εργασίας, των συντάξεων και της αναμενόμενης νέας αύξησης του κατώτατου μισθού. Ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των 8,576 δισ. ευρώ, αυξημένος κατά 788 εκατ. ευρώ έναντι του 2025, λόγω των εκτιμώμενων αυξημένων αποτελεσμάτων των επιχειρήσεων κατά το τρέχον φορολογικό έτος, τα οποία θα δηλωθούν το έτος 2026.

Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας

Τα έσοδα από τους τακτικούς φόρους ακίνητης περιουσίας αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των 2,328 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 83 εκατ. ευρώ έναντι του 2025. Μέρος της μεταβολής προκύπτει από τη μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 50% για κύριες κατοικίες σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους (και την κατάργησή του το έτος 2027).

Φόροι και δασμοί επί εισαγωγών

Από τους φόρους και τους δασμούς επί εισαγωγών προβλέπονται έσοδα ύψους 432 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 27 εκατ. ευρώ έναντι του 2025.

Λοιποί φόροι επί παραγωγής

Από τους λοιπούς φόρους επί παραγωγής προβλέπονται έσοδα ύψους 661 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 155 εκατ. ευρώ έναντι της εκτίμησης του 2025, κυρίως λόγω της πρόβλεψης για είσπραξη ποσού ύψους 200 εκατ. ευρώ από τη συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στα κέρδη της ΤτΕ.

Φόροι κεφαλαίου

Οι φόροι κεφαλαίου προβλέπεται να ανέλθουν σε 250 εκατ. ευρώ, χωρίς να παρουσιάζουν μεταβολή έναντι του 2025.

Λοιποί τρέχοντες φόροι

Τα έσοδα από τους λοιπούς τρέχοντες φόρους αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των 2,345 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 52 εκατ. ευρώ έναντι του 2025.