Ελλάδα Σύλληψη Αστυνομία Ανήλικοι Σεξουαλική Παρενόχληση Κυψέλη

Συναγερμός στην Κυψέλη: Χειροπέδες σε 59χρονο που αυνανιζόταν έξω από παιδική χαρά

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Φωκίωνος Νέγρη, με τις Αρχές να οδηγούν τον άνδρα στο ΤΔΕΕ της περιοχής.

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ: EUROKINISSI-ΒΑΙΟΣ ΧΑΣΙΑΛΗΣ
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ: EUROKINISSI-ΒΑΙΟΣ ΧΑΣΙΑΛΗΣ
Κώστας Παπαδόπουλος avatar
Κώστας Παπαδόπουλος

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Απέναντι σε ένα αποτρόπαιο θέαμα ήρθαν αντιμέτωποι γονείς και τα ανήλικα παιδιά τους το απόγευμα της Τρίτης (14/7) όταν ένας 59χρονος άνδρας εντοπίστηκε να αυνανίζεται μπροστά από παιδική χαρά στην Κυψέλη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το περιστατικό σημειώθηκε στις 18:40 στη Φωκίωνος Νέγρη, όταν άτομα που βρισκόντουσαν στο σημείο κάλεσαν το 100, με πλήρωμα περιπολικού της Άμεσης Δράσης να φτάνει σε αυτό και να περνά χειροπέδες στον άνδρα για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Σημειώνεται πως ο 59χρονος δηλώνει άστεγος και έχει οδηγηθεί στο ΤΔΕΕ της περιοχής.

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Σύλληψη Αστυνομία Ανήλικοι Σεξουαλική Παρενόχληση Κυψέλη

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader