Συναγερμός στην Κυψέλη: Χειροπέδες σε 59χρονο που αυνανιζόταν έξω από παιδική χαρά

Απέναντι σε ένα αποτρόπαιο θέαμα ήρθαν αντιμέτωποι γονείς και τα ανήλικα παιδιά τους το απόγευμα της Τρίτης (14/7) όταν ένας 59χρονος άνδρας εντοπίστηκε να αυνανίζεται μπροστά από παιδική χαρά στην Κυψέλη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το περιστατικό σημειώθηκε στις 18:40 στη Φωκίωνος Νέγρη, όταν άτομα που βρισκόντουσαν στο σημείο κάλεσαν το 100, με πλήρωμα περιπολικού της Άμεσης Δράσης να φτάνει σε αυτό και να περνά χειροπέδες στον άνδρα για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Σημειώνεται πως ο 59χρονος δηλώνει άστεγος και έχει οδηγηθεί στο ΤΔΕΕ της περιοχής.