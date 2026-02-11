Γαλλία: Στο «μικροσκόπιο» βρεφικά γάλατα μετά τον θάνατο και τρίτου βρέφους σε 2 μήνες

Σοκ έχει προκαλέσει στη Γαλλία η καταγραφή, την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, τρίτου θανάτου μωρού μετά από κατανάλωση βρεφικού γάλακτος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσίευσαν οι υγειονομικές αρχές της χώρας, και τα τρία νεογέννητα φέρεται να είχαν καταναλώσει βρεφικό γάλα που είχαν ανακληθεί τις περασμένες ημέρες, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει τεκμηριωθεί επιστημονικά καμία συνάφεια.

Όπως μεταδίδει το γαλλικό μέσο BFM, το Κέντρο Υγειονομικής Κρίσης του Υπουργείου Υγείας της Γαλλίας γνωστοποίησε ότι «τρεις αναφορές θανάτων βρεφών έχουν τεθεί υπόψη των γαλλικών υγειονομικών αρχών». Πρόκειται για παιδιά «για τα οποία έχει αναφερθεί κατανάλωση βρεφικού γάλακτος που περιλαμβανόταν στις ανακλήσεις», σύμφωνα με σχετική ενημερωτική έκθεση.

Μέχρι πρότινος είχαν αναφερθεί δύο θάνατοι: ένα βρέφος 27 ημερών πέθανε στις 23 Δεκεμβρίου κοντά στην Ανζέ και ένα βρέφος 14 ημερών πέθανε στις 8 Ιανουαρίου κοντά στο Μπορντό.

«Μέχρι σήμερα δεν έχει τεκμηριωθεί επιστημονικά καμία αιτιώδης συνάφεια. Για τις αναφορές αυτές διεξάγονται δικαστικές έρευνες», διευκρινίζει το Κέντρο Υγειονομικής Κρίσης του Υπουργείου Υγείας.

Περίπου πενήντα αναφορές

Παράλληλα, οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Υγείας έχουν λάβει περίπου πενήντα αναφορές, εκ των οποίων οι δεκατέσσερις αφορούσαν νοσηλείες με υποψία κατανάλωσης ανακληθέντων παρτίδων. «Από τις δεκατέσσερις αυτές νοσηλείες, η κατανάλωση ανακληθέντος γάλακτος επιβεβαιώθηκε σε οκτώ περιπτώσεις, ωστόσο δεν έχει τεκμηριωθεί αιτιώδης σύνδεση με την τοξίνη σερεουλίδη», αναφέρεται στην έκθεση. Όλα τα παιδιά που νοσηλεύτηκαν έχουν πλέον επιστρέψει στα σπίτια τους.

Από τα τέλη του 2025, αρκετές εταιρείες μεταξύ των οποίων η Nestlé, η Lactalis,η Danone και η Vitagermine, έχουν προχωρήσει σε οικειοθελή απόσυρση και ανάκληση συσκευασιών βρεφικού γάλακτος από τα καταστήματα τόσο στη Γαλλία όσο και σε άλλες χώρες, λόγω της πιθανής παρουσίας της τοξίνης σερεουλίδης στα προϊόντα τους. Η συγκεκριμένη τοξίνη μπορεί να προκαλέσει γαστρεντερικά συμπτώματα, όπως διάρροια και εμετό, τα οποία σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να οδηγήσουν σε σοβαρές επιπλοκές.

«Οι αναλύσεις έδειξαν ότι η μόλυνση προήλθε από ένα κοινό συστατικό που χρησιμοποιείται στα προϊόντα αυτά: ένα έλαιο που συμβάλλει στη σωστή ανάπτυξη των βρεφών και προμηθεύεται από κατασκευαστή στην Κίνα», ανέφερε το Υπουργείο Υγείας στην επίσημη ιστοσελίδα του.