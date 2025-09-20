Το γαμοπίλαφο είναι το κατεξοχήν πιάτο της κρητικής φιλοξενίας, που σερβίρεται σε γάμους, πανηγύρια και μεγάλες γιορτές. Με ρίζες βαθιά στην παράδοση της Κρήτης, μαγειρεύεται με αρνί ή κατσίκι από τα βουνά του Ψηλορείτη και ρύζι που βράζει σε πλούσιο ζωμό. Το στακοβούτυρο, προϊόν της κρητικής τυροκομικής τέχνης, δίνει τη χαρακτηριστική του γεύση. Συνοδεύεται συχνά από κρασί ή ρακή, ενώ γύρω από το τραπέζι αντηχούν μαντινάδες και λύρες. Το γαμοπίλαφο δεν είναι απλώς φαγητό, αλλά σύμβολο ενότητας, χαράς και τιμής προς τους καλεσμένους, μεταφέροντας το αυθεντικό πνεύμα της Κρήτης.

Υλικά (για 6 άτομα)

1,5 κιλό αρνί ή κατσίκι (ιδανικά με κόκαλο για πλούσιο ζωμό)

1/2 κιλό κότα (προαιρετικά, δίνει πιο «γλυκό» ζωμό)

500 γρ. ρύζι γλασέ ή νυχάκι

150 γρ. καλό πρόβειο ή γίδινο στακοβούτυρο (ή βούτυρο αγελάδος αν δεν βρείτε)

Χυμός από 2 λεμόνια

Αλάτι – πιπέρι

Εκτέλεση

Βράσιμο κρέατος

Βάζετε το αρνί (και την κότα, αν τη χρησιμοποιήσετε) σε μεγάλη κατσαρόλα με άφθονο νερό. Ξαφρίζετε στην αρχή και στη συνέχεια χαμηλώνετε τη φωτιά να σιγοβράσει μέχρι να μαλακώσει το κρέας.

Στραγγίζετε

Βγάζετε το κρέας, το κρατάτε στην άκρη ζεστό, και περνάτε τον ζωμό από σουρωτήρι.

Βράσιμο ρυζιού

Μετράτε τον ζωμό: για κάθε φλιτζάνι ρύζι χρειάζεστε περίπου 2,5 φλιτζάνια ζωμό. Τον βάζετε να πάρει βράση, ρίχνετε το ρύζι και το αφήνετε να σιγοβράσει ανακατεύοντας ανά διαστήματα.

Τελικό δέσιμο

Όταν είναι σχεδόν έτοιμο το ρύζι, προσθέτετε το βούτυρο λιωμένο και τον χυμό λεμονιού. Ανακατεύετε απαλά και αφήνετε λίγο να «σταθεί».

Σερβίρισμα

Σερβίρετε το πιλάφι ζεστό με το κρέας ξεκοκαλισμένο ή σε κομμάτια στο πλάι.

Μυστικό: Αν θέλετε πιο «δεμένο» αποτέλεσμα, μπορείτε να αφαιρέσετε λίγο ζωμό όταν βράζει το ρύζι και να τον ξαναρίξετε σιγά σιγά, ώστε να γίνει πιο χυλωμένο.