Γερμανία - Ακτή Ελεφαντοστού 2-1: Το άγγιγμα του Μίδα... Ουντάβ λύτρωσε την «μάνσαφτ» στο 95'

Η Γερμανία αντιμετώπισε την Ακτή Ελεφαντοστού στο BMO Field στο Τορόντο. Οι Ιβοριανοί έβαλαν δύσκολα στην μανσαφτ όμως με MVP τον Ούνταβ κατάφεραν να πάρουν την νίκη με buzzer beater στο 95'.

Το σκορ άνοιξαν οι Αφρικανοί στο 30' με τον αρχηγό της ομάδας Κεσιέ, ενώ οι Γερμανοί ισοφάρισαν νωρίς, στο 69' με τον Ουντάβ και ο ίδιος έβαλε και το νικητήριο γκολ στο 95'.

Η αναμέτρηση

Τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης οι Γερμανοί είχαν το πάνω χέρι στο παιχνίδι, έχοντας την κατοχή και χωρίς να βιάζονται κυκλοφορούσαν την μπάλα για να βρουν χώρους να απειλήσουν. Στο 17' ένα δυνατό σουτ του Μουσιάλα πέρασε λίγο δίπλα από την εστία ενώ ενα σουτ του Νμέτσα στο 21’ κόντραρε και πέρασε πάνω από τα δοκάρια.

Οι Γερμανοί σκόραραν από κόρνερ ένα λεπτό αργότερα με τον Πάβλοβιτς, όμως το γκολ ακυρώθηκε για φάουλ του γερμανού μέσου στον τερματοφύλακα των αφρικανών.

Το πρώτο γκολ του αγώνα ήρθε όμως από την Ακτή Ελεφαντοστού, όταν στο 30’ μετά από γύρισμα του Ντιομαντέ από τα αριστερά, ο Κεσιέ πήρε τις κόντρες και έστειλε την μπάλα με πλασέ στα δίχτυα του Νόιερ για το 0-1.

Μέχρι το ημίωρο και το γκολ που δέχτηκε, η μάνσαφτ ήταν η καλύτερη ομάδα, μετά το σοκ του τέρματος του Κεσιέ συνέχισε να παιζει ψηλά και να προσπαθεί να βρεί χώρους, όμως οι Ιβοριανοί αμύνθηκαν πολύ καλά και δεν επέτρεψαν στους Γερμανού να απειλήσουν την εστία του Φοφανά στο πρώτο ημίχρονο, πέρα από ένα γκολ από τον Χάβερτζ στο 39' που και πάλι ακυρώθηκε σωστά για φάουλ του Μουσιάλα.

Στην επανάληψη οι Ιβοριανοί εκτός από την καλή αμυντική λειτουργία, απειλούσαν αρκετά την εστία του Νόιερ, κυρίως με αντεπιθέσεις, με κύριες πηγές κινδύνου τους Μπονί, ο οποίος στο 50' βρέθηκε στην περιοχή και σούταρε όμως έβαλε την κόντρα ο Τα, αλλά και με τους Ντιομαντέ και Ουλάι να αστοχούν.

Οι Γερμανοί όσο περνούσε η ώρα θα έπρεπε να ανεβάσουν ρυθμό και να σκοράρουν νωρίς, όπως και έκαναν. Στο 68' ο νεοεισελθόντας Ντενίζ Ουντάβ, μετά από ασίστ του Αμίρι ο οποίος είχε περάσει επίσης ως αλλαγή, σκόραρε εξ επαφής και ισοφάρισε για την μάνσαφτ.

Στα τελευταία λεπτά η μπάλα πήγαινε πάνω - κάτω, με τις δυο ομάδες να τα παίζουν όλα για όλα για να βρούν το γκολ που θα τους δώσει την πολύτιμη νίκη. Στο 91' ο σκόρερ Ούνταβ και ο Αμίρι που σέρβιρε πήγαν να αλλάξουν ρόλους, όμως ο μέσος της Μάινζ πλάσαρε αδύναμα και ο Φοφανά μπλόκαρε εύκολα.

Ο Ούνταβ ήταν ξεκάθαρα ο ήρωας του αγώνα, καθώς στο 95' η άμυνα των Ιβοριανών τον άφησε μόνο και με ωραίο σουτ σκόραρε και γύρισε το παιχνίδι. Ο επιθετικός της Στουτγκάρδης μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και έδωσε στην ουσία το ματς στους Γερμανούς.

Συνθέσεις:

Γερμανία: Νόιερ, Κίμιχ, Ταχ, Σλότερμπεκ(Ρούντιγκερ 46’), Μπράουν, Νμέτσα, Πάβλοβιτς(Αμίρι 60’), Σανέ(Λέβελινγκ 60’), Μουσιάλα(Ουντάβ 60’), Βίρτζ, Χάβερτζ(Γκορέτζκα 85’)

Ακτή Ελεφαντοστού: Φοφανά, Σινγκό(Ντουέ 82’), Κοσουνού, Αγκμπαντού, Κονάν, Σανγκαρέ(Φοφανά 75’), Ντιαλό(Αντινγκρά 75’), Κεσιέ, Ουλαϊ, Ντιομαντέ(Πεπέ 85’), Μπονί(Γκεσάντ 75’)



