Βέλγιο-Ιράν 0-0: Έχασαν τα άχαστα και πλέον «καίγονται» για τη πρόκριση

Σε ένα παιχνίδι που είχαμε σύνολο 29 τελικές! Βέλγιο και Ιράν έμειναν στο 0-0, σε ένα ματς που οι τερματοφύλακες(ειδικά των Ιρανών), έκαναν εμφάνιση καριέρας και έφεραν τη λευκή ισοπαλία.

Η εξέλιξη του παιχνιδιού

Ένα «τσουβάλι» ευκαιρίες είχαν στο πρώτο ημίχρονο και οι δύο ομάδες με τον επιθετικό του Ολυμπιακού, Ταρέμι να βρίσκει δίχτυα αλλά να του «κλέβει» τη χαρά το VAR, λόγω... οφσάιντ.

Το ακυρωθέν γκολ του Ταρέμι

Στο δεύτερο ημίχρονο και οι δύο ομάδες συνέχισαν με τα «φρένα» σπασμένα και μέχρι το 60ο λεπτό είχαν δύο μεγάλες ευκαιρίες για να ανοίξει κάποια το σκορ.

Οι ισορροπίες βέβαια στον αγώνα άλλαξαν, αφού μετά από ένα λάθος του Ενγκόι, ο Βέλγος τράβηξε τον Ταρέμι και αντίκρησε τη κόκκινη κάρτα.

Το παιχνίδι εξελείχθηκε σε «ροντέο», με το Βέλγιο να χάνει ακόμη μία σπουδαία ευκαιρία για να βρει γκολ, αλλά ο Μπεϊρανβάντ, ήταν ξανά εκεί.

Βέλγιο (Ρούντι Γκαρσιά): Κουρτουά, Μέχελε, Μενιέ, Ενγκόι, Ντε Κάιπερ, Ντε Μπρόινε, Τίλεμανς, Σαλεμάκερς, Ράσκιν, Τροσάρ, Λουκάκου.

Ιράν (Αμίρ Γκαλενόι): Μπεϊρανβάντ, Χαρντανί, Χατζισαφί, Καλιλζαντέ, Κανάνι, Νεμάτι, Ρεζαεϊάν, Εζατολάχι, Μοχεμπί, Γκοντός, Ταρέμι.