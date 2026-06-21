Σπορ Εθνική Αργεντινής Μουντιάλ Ποδόσφαιρο

Εθνική Αργεντινής: Ψηστήρι και καλοπέραση και εκτός γηπέδων για τους Πρωταθλητές Κόσμου

Ο Σκαλόνι και οι παίκτες του έκαναν μπάρμπεκιου με κάρβουνα και έδειξαν τη διάθεσή τους εκτός των τεσσάρων γραμμών.

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Οι παίκτες της Εθνικής Αργεντινής, απολαμβάνουν το Μουντιάλ και χωρίς να παίζουν ποδόσφαιρο, με κρεάτα, μπάρμπεκιου και μουσική.

Ο Λιονέλ Σκαλόνι και οι παίκτες του έκαναν το καθιερωμένο «ασάδο», άναψαν φωτιά και έριξαν στη σχάρα τα κρέατα για να αποδείξουν ότι περνάν καλά και εντός και εκτός γηπέδου.

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Σπορ Εθνική Αργεντινής Μουντιάλ Ποδόσφαιρο

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