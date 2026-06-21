Εθνική Αργεντινής: Ψηστήρι και καλοπέραση και εκτός γηπέδων για τους Πρωταθλητές Κόσμου
Ο Σκαλόνι και οι παίκτες του έκαναν μπάρμπεκιου με κάρβουνα και έδειξαν τη διάθεσή τους εκτός των τεσσάρων γραμμών.
Οι παίκτες της Εθνικής Αργεντινής, απολαμβάνουν το Μουντιάλ και χωρίς να παίζουν ποδόσφαιρο, με κρεάτα, μπάρμπεκιου και μουσική.
Ο Λιονέλ Σκαλόνι και οι παίκτες του έκαναν το καθιερωμένο «ασάδο», άναψαν φωτιά και έριξαν στη σχάρα τα κρέατα για να αποδείξουν ότι περνάν καλά και εντός και εκτός γηπέδου.