Εθνική Αργεντινής: Ψηστήρι και καλοπέραση και εκτός γηπέδων για τους Πρωταθλητές Κόσμου

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Οι παίκτες της Εθνικής Αργεντινής, απολαμβάνουν το Μουντιάλ και χωρίς να παίζουν ποδόσφαιρο, με κρεάτα, μπάρμπεκιου και μουσική.

Ο Λιονέλ Σκαλόνι και οι παίκτες του έκαναν το καθιερωμένο «ασάδο», άναψαν φωτιά και έριξαν στη σχάρα τα κρέατα για να αποδείξουν ότι περνάν καλά και εντός και εκτός γηπέδου.