Απίστευτο σκηνικό στο Μεξικό: Σήκωσαν γιαγιά με το καροτσάκι στον αέρα

Το Μεξικό ζει το όνειρο καθώς έχει προκριθεί στην νοκ-άουτ φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου και καθώς είναι μια εκ των συνδιοργανωτών τα πανηγύρια είναι ακόμα πιο έντονα.

Την πρόκριση πανηγύρισαν 400.000 άνθρωποι μετά την νίκη επί την Βόρειας Κορέας και μια εικόνα έγινε viral. Συγκεκριμένα πρόκειται για μια γιαγιά η οποία βρίσκεται σε καροτσάκι και πανηγυρίζει με τους συμπατριώτες της που την έχουν σηκώσει στα χέρια. Είναι μια στιγμή που δείχνει τι συναισθήματα μπορεί να σου προσφέρει το ποδόσφαιρο και ο αθλητισμός.