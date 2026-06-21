Σπορ Ποδόσφαιρο Παγκόσμιο Κύπελλο Μουντιάλ Μεξικό

Απίστευτο σκηνικό στο Μεξικό: Σήκωσαν γιαγιά με το καροτσάκι στον αέρα

Το Μεξικό προκρίθηκε στην επόμενη φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου και οι φίλαθλοι της ομάδας το... έζησαν λίγο παραπάνω.

Caption
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Το Μεξικό ζει το όνειρο καθώς έχει προκριθεί στην νοκ-άουτ φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου και καθώς είναι μια εκ των συνδιοργανωτών τα πανηγύρια είναι ακόμα πιο έντονα.

Την πρόκριση πανηγύρισαν 400.000 άνθρωποι μετά την νίκη επί την Βόρειας Κορέας και μια εικόνα έγινε viral. Συγκεκριμένα πρόκειται για μια γιαγιά η οποία βρίσκεται σε καροτσάκι και πανηγυρίζει με τους συμπατριώτες της που την έχουν σηκώσει στα χέρια. Είναι μια στιγμή που δείχνει τι συναισθήματα μπορεί να σου προσφέρει το ποδόσφαιρο και ο αθλητισμός.

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Σπορ Ποδόσφαιρο Παγκόσμιο Κύπελλο Μουντιάλ Μεξικό

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader