Μουντιάλ: Η εντυπωσιακή «πορτοκαλί θάλασσα» έξω από το Houston Stadium

Η Ολλανδία θα αντιμετωπίσει την Σουηδία για την δεύτερη αγωνιστική, στο ντέρμπι του 6ου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου και θα αναζητήσει την νίκη για να κάνει μεγάλο βήμα για την πρόκριση.

Σε αυτή την σπουδαία και σημαντική αναμέτρηση οι «Οράνιε» θα έχουν στο πλευρό τους πάρα πολλούς Ολλανδούς φιλάθλους, καθώς βρίσκονται ήδη στο Χιούστον και έκαναν... κατάληψη έξω από το Houston Stadium που θα διεξαχθεί το ματς.

Χαρακτηριστική εικόνα μετέφερε στις οθόνες το κανάλι FOX26Houston το οποίο έδειξε ένα πλάνο που διακρίνεται η... πορτοκαλί θάλασσα που δημιούργησαν οι φίλοι των «Οράνιε», που θα δώσουν ώθηση στην ομάδα τους για να πάρει την πρώτη της νίκη στην διοργάνωση.