Μουντιάλ: Ιστορικός πρώτος βαθμος για το Κουρασάο με ήρωα Ρουμ - Νίκη πρόκρισης για Ιαπωνία

Το Κουρασάο έγραψε ιστορία καθώς ήρθε ισόπαλο 0-0 με το Εκουαδόρ και έγραψε ιστορία παίρνωντας τον πρώτο του βαθμό σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ευκολη νίκη της Ιαπωνίας απέναντι στην Τυνησία.

Η ομάδα του Ντίκ Άντβοκατ ζει το δικό της παραμύθι καθώς στην αναμέτρηση με το Εκουαδόρ κατάφερε και κράτησε ανέπαφη την εστία της με ήρωα τον τερματοφύλακα Ρούμ και πήρε τον πρώτο της βαθμό. Το Εκουαδόρ μπήκε επιθετικά και απείλησε μόλις στο 3' με τετ-α-τετ του Βαλένσια που απέκρουσε ο Ρουμ. Το Κουρασάο είχε την μοναδική του ευκαιρία στον αγώνα στο 9ο λεπτό με το σουτ του Φλοράνους να περνάει έξω.

Σε όλη την διάρκεια του παιχνιδιού οι ποδοσφαιριστές του Ισημερινού σφυροκοπούσαν την εστία του Κουρασάο. Με τους Βαλενσια, Ανγκούλο και Μπακούνα να είναι μερικοί από τους βασικούς εκφραστές των επιθέσεων, οι Νοτιοαμερικάνοι έβλεπαν όλες τις προσπάθειές τους για γκολ να σταματάνε στον τρομερά φορμαρισμένο τερματοφύλακα ο οποίος κατέβασε ρολά κάνοντας 15 αποκρούσεις, ισοφαρίζοντας τον Τιμ Χάουαρντ που είχε ισάριθμες επεμβάσεις στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2014. Έτσι η ομάδα του Άντβοκατ πήρε την ισοπαλία και έναν βαθμό και τον πανηγύρισε έξαλλα μετά την λήξη του αγώνα σε κλίμα συγκίνησης.

Σκόρπισαν την Τυνησία (και) οι Ιάπωνες

Τι κι αν άλλαξε προπονητή. Φάνηκε πως δεν ήταν αυτό το πρόβλημα της Τυνησίας η οποία γνώρισε ακόμα μια βαριά ήττα με 0-4 από την Ιαπωνία. Οι «σαμουράι» με μια μεστή και πειστική εμφάνισή σκόρπισαν τους Τυνήσιους και έκαναν σημαντικό βήμα πρόκρισης στην επόμενη φάση.

Οι Ιάπωνες προηγήθηκαν μόλις στο 4΄ με το τακουνάκι του Καμάντα και συνέχισαν να χτυπούν τους ανήμπορους να αντιδράσους Τυνήσιους με ευκαιρίες και ένα δοκάρι από τον Ουέντα, ο οποίος στο 31' με διαγώνιο σουτ έκανε το 2-0 που ήταν και το σκορ ημιχρόνου.

Οι «σαμουράι» μπήκαν στο δεύτερο μέρος του αγώνα χωρίς να πατήσουν καθόλου φρένο και απείλησαν ξανά μόλις στο 48' με τον Τανάκα. Σε καμία φάση του αγώνα δεν μπόρεσαν να αντιδράσουν οι Τυνήσιοι που έδειχναν να είναι... στα σχοινιά και να μην μπορούν να φύγουν. Ο Ίτο έκανε το 3-0 στο 69' και ο Ουέντα διαμόρφωσε το τελικό 4-0 στο 83' δίνοντας στην Ιαπωνία μια σημαντική νίκη αλλά και αυτοπεποίθηση για να πάει στον «τελικό» με την Σουηδία και να διεκδικήσει την πρόκριση.